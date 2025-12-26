У Раді почали роботу над законом про вибори: деталі

Робоча група з підготовки законів для організації та проведення виборів під час війни в Україні зібрався на своє перше засідання. У її склад увійшло 62 людини.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Головою групи є перший віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко, який і розкрив склад на сьогоднішнє засідання.

Він, як голова робочої групи, має трьох заступників: голова Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (напрямок — голосування військових);

заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк (напрямок — виборці за кордоном);

голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк (напрямок — виборчий кодекс).

Також до складу групи за посадою включена заступниця голови Комітету ВРУ, голова підкомітету з питань виборів, референдумів Аліна Загоруйко.

Всього склад налічує 62 осіб. Серед них: нардепи, представники ЦВК, військові, судді.

Зокрема є по дві людини від кожної із фракцій та груп ВРУ. Зокрема це Олександр Качура ("Слуга народу"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Роман Лозинський ("Голос"), Лариса Маклана-Білозір ("Довіра"), Олег Дунда ("Слуга народу"), Віктор М'ялик ("За майбутнє").

Орієнтовно включено 10 осіб від ключових громадських організацій, а також представники органів виконавчої влади та силових структур.

Перший блок – організаційний, другий – виступ членів Центральної виборчої комісії (ЦВК). До групи увійшли голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко та його заступник Сергій Дубовик.

Робоча група щодо проведення виборів під час війни збиратиметься за потреби, але щонайменше раз на два тижні.

Наступне засідання планують провести до 9 січня 2026 року (орієнтовно 6-8-го).

