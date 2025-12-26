В Раде начали работу над законом о выборах: детали

Рабочая группа по подготовке законов по организации и проведению выборов во время войны в Украине собралась на свое первое заседание. В ее состав вошли 62 человека.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Главой группы является первый вицеспикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко, который и раскрыл состав на сегодняшнее заседание.

Он, как глава рабочей группы, имеет трех заместителей: председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (направление – голосование военных);

заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (направление – избиратели за границей);

председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк (направление – избирательный кодекс).

Также в состав группы по должности включена заместитель председателя Комитета ВРУ, председатель подкомитета по выборам, референдумов Алина Загоруйко.

Всего состав насчитывает 62 человека. Среди них: нардепы, представители ЦИК, военные, судьи.

В частности, есть по два человека от каждой из фракций и групп ВРУ. В частности, это Александр Качура ("Слуга народа"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Роман Лозинский ("Голос"), Лариса Маклана-Билозир ("Доверие"), Олег Дунда ("Слуга народа"), Виктор Мялык ("За будущее").

Ориентировочно включены 10 человек от ключевых организаций, а также представители органов исполнительной власти и силовых структур.

Первый блок – организационный, второй – выступление членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В группу вошли глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко и его заместитель Сергей Дубовик.

Рабочая группа по проведению выборов во время войны будет собираться при необходимости, но по меньшей мере раз в две недели.

Следующее заседание планируется провести до 9 января 2026 года (ориентировочно 6-8-го).

