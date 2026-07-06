У Раді “обвалили” рейтинг Зеленського: до чого насправді готується президент

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Кречмаровская Наталия
В Україні обговорюють можливості проведення президентських виборів. І хоча народні депутати наголошують, що голосування можливе тільки після завершення війни, в Офісі президента, ймовірно, аналізують різні сценарії.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що президент України Володимир Зеленський продовжує роздумувати над виборами і над тим, як їх провести. Політик нагадав про зустрічі, які лідер України провів із керівником Офісу президента Кирилом Будановим та колишнім головкомом Валерієм Залужним. До цих зустрічей, як зазначив нардеп, на одній із держдач відбулася стратегічна сесія, де зібралися Володимир Зеленський, Кирило Буданов, Олег Татаров, Давид Арахамія, Михайло Федоров. За словами Гончаренка, обговорювали вони майбутні вибори.
Нардеп розповів, що готується ще одна стратегічна сесія на тему виборів.
Називає декілька пояснень. Нардеп зауважив, що на думку Зеленського, українці вже забули і про справу “Мідас”, і про складну зиму. До того ж рейтинг нібито показують позитивну динаміку.
При цьому, зазначив політик, Зеленський довіряє рейтингам і хоче переобратися. Однак, наголосив нардеп, що виборам не місце сьогодні. Головне — завершити війну.
При цьому, зазначив, влада активно готується до виборів, проводить стратегічні сесії, а ось щодо встановлення миру, такої активності не помітно.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто може перемогти Зеленського на виборах.