У Раді “обвалили” рейтинг Зеленського: до чого насправді готується президент

В Україні обговорюють можливості проведення президентських виборів. І хоча народні депутати наголошують, що голосування можливе тільки після завершення війни, в Офісі президента, ймовірно, аналізують різні сценарії.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що президент України Володимир Зеленський продовжує роздумувати над виборами і над тим, як їх провести. Політик нагадав про зустрічі, які лідер України провів із керівником Офісу президента Кирилом Будановим та колишнім головкомом Валерієм Залужним. До цих зустрічей, як зазначив нардеп, на одній із держдач відбулася стратегічна сесія, де зібралися Володимир Зеленський, Кирило Буданов, Олег Татаров, Давид Арахамія, Михайло Федоров. За словами Гончаренка, обговорювали вони майбутні вибори.

Нардеп розповів, що готується ще одна стратегічна сесія на тему виборів.

“Чому Зеленський думає зараз про вибори? Очевидно, що він хоче далі бути президентом… Він шукає можливість, де ж він зможе переобратися”, — зазначив політик.

Називає декілька пояснень. Нардеп зауважив, що на думку Зеленського, українці вже забули і про справу “Мідас”, і про складну зиму. До того ж рейтинг нібито показують позитивну динаміку.

“Всі ці рейтинги доволі сумнівна історія. В одному з ефірів показали ці рейтинги — там у Зеленського 32 чи 34%. Я там звернув їхню увагу на одну таку маленьку цифру в методології цього дослідження, яка, як на мене, дає всі відповіді. Коефіцієнт досяжності 8%. Це означає, що 92% тих, кого намагались опитати, відмовились відповідати. Тобто у Зеленського 30% — це 2,4%, якщо так вже рахувати. Так, ми не знаємо за кого ці 92%. Може там теж хтось є за Зеленського, але є певні сумніви. Багато страху в державі, тому всі ці опитування нерелевантні”, — пояснив Гончаренко.

При цьому, зазначив політик, Зеленський довіряє рейтингам і хоче переобратися. Однак, наголосив нардеп, що виборам не місце сьогодні. Головне — завершити війну.

При цьому, зазначив, влада активно готується до виборів, проводить стратегічні сесії, а ось щодо встановлення миру, такої активності не помітно.

“Дійсно, в нас цієї осені може бути певне вікно можливостей (для переговорів та припинення бойових дій, — ред.). Так, до нього треба готуватися. Тут одразу бачимо, що важливо для Зеленського, що ні… Досягнути миру чи перемогти на нових виборах? Що важливо для нас з вами, ми, я думаю, всі з вами чудово розуміємо. Нам потрібен зараз мир і на це треба сконцентрувати всі наші зусилля. А після того будуть вибори, а там ми вже з вами розберемося”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто може перемогти Зеленського на виборах.



