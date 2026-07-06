В Раде "обвалили" рейтинг Зеленского: к чему на самом деле готовится президент

В Украине обсуждается возможность проведения президентских выборов. И хотя народные депутаты отмечают, что голосование возможно только после завершения войны, в Офисе президента, вероятно, анализируют разные сценарии.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает размышлять над выборами и над тем, как их провести. Политик напомнил о встречах, которые лидер Украины провел с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и бывшим главкомом Валерием Залужным. До этих встреч, как отметил нардеп, на одной из госдач прошла стратегическая сессия, где собрались Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Олег Татаров, Давид Арахамия, Михаил Федоров. По словам Гончаренко, они обсуждали предстоящие выборы.

Нардеп рассказал, что готовится еще одна стратегическая сессия по теме выборов.

"Почему Зеленский думает сейчас о выборах? Очевидно, что он хочет дальше быть президентом... Он ищет возможность, где он сможет переизбраться", — отметил политик.

Называет несколько пояснений. Нардеп отметил, что, по мнению Зеленского, украинцы уже забыли и о деле "Мидас", и о сложной зиме. К тому же рейтинг показывают положительную динамику.

"Все эти рейтинги довольно сомнительная история. В одном из эфиров показали эти рейтинги — там у Зеленского 32 или 34%. Я там обратил их внимание на одну такую маленькую цифру в методологии этого исследования, которая, как мне кажется, дает все ответы. Коэффициент досягаемости 8%. Это означает, что 92% тех, кого пытались опросить, отказались отвечать. То есть у Зеленского 30% – это 2,4%, если так уж считать. Да, мы не знаем за кого эти 92%. Может, там тоже кто-то за Зеленского, но есть определенные сомнения. Много страха в государстве, поэтому все эти опросы нерелевантны”, – объяснил Гончаренко.

При этом, отметил политик, Зеленский доверяет рейтингам и хочет переизбраться. Однако подчеркнул нардеп, что выборам не место сегодня. Главное – завершить войну.

При этом, отметил, власть активно готовится к выборам, проводит стратегические сессии, а вот по установлению мира такой активности не заметно.

"Действительно, у нас этой осенью может быть определенное окно возможностей (для переговоров и прекращения боевых действий, — ред.). Да, к нему надо готовиться. Здесь сразу видим, что важно для Зеленского, что нет... Достигнуть мира или победить на новых выборах? Что важно для нас с вами, мы, я думаю, все с вами прекрасно понимаем. Нам нужен сейчас мир и на это нужно сконцентрировать все наши усилия. А после этого будут выборы, а там мы уже с вами разберемся”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может победить Зеленского на выборах.



