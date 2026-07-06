В Раде "обвалили" рейтинг Зеленского: к чему на самом деле готовится президент

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Кречмаровская Наталия
В Украине обсуждается возможность проведения президентских выборов. И хотя народные депутаты отмечают, что голосование возможно только после завершения войны, в Офисе президента, вероятно, анализируют разные сценарии.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает размышлять над выборами и над тем, как их провести. Политик напомнил о встречах, которые лидер Украины провел с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и бывшим главкомом Валерием Залужным. До этих встреч, как отметил нардеп, на одной из госдач прошла стратегическая сессия, где собрались Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Олег Татаров, Давид Арахамия, Михаил Федоров. По словам Гончаренко, они обсуждали предстоящие выборы.
Нардеп рассказал, что готовится еще одна стратегическая сессия по теме выборов.
Называет несколько пояснений. Нардеп отметил, что, по мнению Зеленского, украинцы уже забыли и о деле "Мидас", и о сложной зиме. К тому же рейтинг показывают положительную динамику.
При этом, отметил политик, Зеленский доверяет рейтингам и хочет переизбраться. Однако подчеркнул нардеп, что выборам не место сегодня. Главное – завершить войну.
При этом, отметил, власть активно готовится к выборам, проводит стратегические сессии, а вот по установлению мира такой активности не заметно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто может победить Зеленского на выборах.