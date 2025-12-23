В Україні почали активно працювати над законодавством для проведення президентських виборів, тривають обговорення, як провести виборчий процес під час війни, щоб все було максимально прозоро і охопило усі категорії українців. Народний депутат України Максим Бужанський задався логічним питанням: чому ніхто не розглядає проблему висування військових кандидатами на пост президента.

У Раді обурюються: чому ніхто не розглядає військових на пост президента

"Не зовсім зрозуміло, чому, говорячи про вибори, всі згадують проблему голосування військових, але забувають про проблему висування їх кандидатами на пост Президента?

Як бути в цьому випадку: звільняти бійця з частини на період виборчої кампанії?

А якщо весь підрозділ зареєструється кандидатами, батальйон із фронту зняти? Корпус?

А може хтось хоче сказати, що бійці не мають права висунутись кандидатами на Президентських виборах? Чи що право є, але їхня виборча кампанія має обмежитися реєстрацією і все?

Чому ніхто не говорить про ці, нерозв'язні в умовах дії режиму військового стану питання?" – пише нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори в Україні під час війни.

Однак, за його словами, напрацьований робочою групою закон буде використаний одноразово.

"Я точно знаю, що ця робоча група напрацює той документ, який дасть можливість провести не просто вибори, а безпечні, демократичні вибори", — сказав Стефанчук під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби. Спікер парламенту також зауважив, що робоча група має відповісти на багато питань. У тому числі слід вирішити проблеми голосування на окупованих територіях, створення виборчих дільниць за кордоном, участь міжнародних спостерігачів під час виборів. Важливо також забезпечити право голосу для військових.