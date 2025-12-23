В Украине начали активно работать над законодательством для проведения президентских выборов, ведутся обсуждения, как провести избирательный процесс во время войны, чтобы все было максимально прозрачно и охватило все категории украинцев. Народный депутат Украины Максим Бужанский задался логичным вопросом: почему никто не рассматривает проблему выдвижения военных кандидатами на пост президента.

В Раде возмущаются: почему никто не рассматривает военных на пост президента

"Не совсем понятно, почему говоря о выборах, все упоминают проблему голосования военных, но забывают о проблеме выдвижения их кандидатами на пост Президента? Как быть в этом случае, увольнять бойца из части на период избирательной кампании?

А если всё подразделение зарегистрируется кандидатами, батальон с фронта снять? Корпус?

А может кто-то хочет сказать, что у бойцов нет права выдвинуться кандидатами на Президентских выборах?

Или что право есть, но их избирательная кампания должна ограничиться регистрацией и всё?

Почему никто не говорит об этих, неразрешимых в условиях действия режима военного положения вопросах?" – пишет нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, рабочая группа подготовит законопроект, который позволит провести демократические выборы в Украине во время войны.

Однако, по его словам, наработанный рабочей группой закон будет использован единовременно.

"Я точно знаю, что эта рабочая группа наработает тот документ, который позволит провести не просто выборы, а безопасные, демократические выборы", — сказал Стефанчук во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы. Спикер парламента также отметил, что рабочая группа должна ответить на многие вопросы. Среди них следует решить проблемы голосования на оккупированных территориях, создание избирательных участков за границей, участие международных наблюдателей во время выборов. Важно также обеспечить право голоса для военных.