У Кабміні дали пряму відповідь, чи можливо провести вибори через «Дію»

Міністерство цифрової трансформації наразі не проводить жодних робіт щодо організації виборів через застосунок "Дія". Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Урядовець зазначив, що жодних операційних або технічних процесів у Мінцифри в цьому напрямку не відбувається: питання проведення виборів не належить до повноважень міністерства.

Михайло Федоров наголосив, що для запуску онлайн-голосування необхідні рішення парламенту та Центральної виборчої комісії. Зокрема, Верховна Рада має ухвалити відповідні законодавчі зміни, після чого ЦВК визначить модель організації виборчого процесу та відповідального виконавця.

Читайте також на порталі "Коментарі" — народний депутат Федір Веніславський заявив, що проведення президентських виборів під час активних бойових дій є нереальним і небезпечним. Про це він сказав в ефірі Radio NV, коментуючи дискусії щодо можливості голосування в умовах війни.

За словами Веніславського, ключовою умовою будь-яких виборів є безпека громадян. Обстріли, ракетні атаки та повітряні тривоги роблять неможливим нормальне функціонування виборчих дільниць, а отже – і реалізацію виборчого права.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум рішення про мирний план, запропонований США, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Про це розповів у коментарі виданню Axios. Як ви ставитеся до ідеї проведення виборів під час воєнного стану? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.



