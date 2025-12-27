Вибори та референдум під час війни: який реальний сценарій, чи є підводне каміння

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий винести на референдум рішення про мирний план, запропонований США, якщо Росія погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Про це розповів у коментарі виданню Axios. Як ви ставитеся до ідеї проведення виборів під час воєнного стану? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

З виборами та референдумом є низка спірних моментів

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін зазначив, якщо ми говоримо про проведення виборів під час воєнного стану, то тут варто розуміти політико-конституційні межі.

"По-перше, Конституція України говорить про те, що, наприклад, вибори до Верховної Ради, тобто як єдиної законодавчої гілки влади, не можуть проводитися до закінчення воєнного стану. І Верховна Рада зберігає свої повноваження до закінчення воєнного стану. Інша ситуація із президентом. Якщо ми говоримо про президентські вибори, то вони заборонені не лише на рівні Конституції, а вони заборонені лише на рівні окремих законів. І, відповідно, навіть під час воєнного стану, в принципі, закони можна змінювати. І, наскільки я розумію, зараз точиться дискусія навколо теми виборів президента. Ідея у тому, щоб змінити закони та, наприклад, запропонувати проведення виборів президента. Гіпотетично ми можемо представити вибори у кілька днів, враховуючи контекст безпеки. До того ж, ми бачимо, як обговорюється тема з онлайн-голосуванням, але тут є багато проблем, бо у суспільстві є недовіра до такого формату голосування. Плюс потрібно забезпечити права військових, які також мають брати участь у голосуванні. Вони мають право вибирати та право вибиратися. Враховуючи, що ми претендуємо на статус представницької демократії, де мають регулярно проводитися вибори, то я не бачу тут великої проблеми, щоби політико-конституційно провести вибори навіть під час воєнного стану", – зазначив експерт.

За його словами, справді є моменти безпеки. Їх варто обговорювати та варто думати, як відкрити виборчі дільниці.

При цьому Олексій Якубін каже, що із референдумом – інше питання. Тому що є Конституція України, яка говорить про те, що є заборона на проведення частини референдумів, наприклад щодо податків, територіальних питань, амністії.

"Потрібно думати, як вийти із цього положення. Але навіть якщо уявити, що вдасться організувати проведення референдуму за мирним планом, то все одно варто розуміти, що він багато в чому буде просто, як консультація. Тобто, він не матиме імперативний характер. Зрештою, питання з референдумом вирішуватиметься за підсумками того, до чого прийдуть вироки. Ми знаємо, що зараз Зеленський їде до Флориди до США і там якраз обговорюватимуться ці 20 пунктів мирного плану, включаючи питання про вибори. І в результаті після зустрічі Зеленського з Трампом буде більше ясності щодо виборів та референдуму", – констатував Олексій Якубін.

"Вибори-референдуми" тотально розколять українське суспільство

Політичний експерт Сергій Таран зазначив, що референдуми та вибори під час воєнного стану – дуже погана ідея. Особливо, якщо до цього буде додана сумнівна он-лайн складова.

"Ні про яку прозорість процесу, свободу агітації, таємницю голосування тоді не може бути мови. В результаті легітимність "новообраної" української влади буде підірвана. Якщо зараз "нелегітимною" українську влади називає лише Путін, то тоді питання легітимності буде підійматися всередині країни. І це насправді дуже-дуже погано. Такі "виборо-референдуми" тотально розколять українське суспільство і підважать можливості України вести складні дипломатичні перемовини. Про швидкий вступ до ЄС можна буде одразу забути", – зазначив експерт.

Сергій Таран підсумовує, саме цей сценарій є ідеальний для Путіна, тому він і готовий зупинити війну заради "референдуму".

