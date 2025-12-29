В Кабмине дали прямой ответ, возможно ли провести выборы через «Дию»

Министерство цифровой трансформации пока не проводит никаких работ по организации выборов через приложение "Дия". Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что никаких операционных или технических процессов в Минцифры в этом направлении не происходит: вопрос проведения выборов не относится к полномочиям министерства.

Михаил Федоров подчеркнул, что для запуска онлайн голосования необходимы решения парламента и Центральной избирательной комиссии. В частности, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, после чего ЦИК определит модель организации избирательного процесса и исполнителя.

