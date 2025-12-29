logo

Политика выборы В Кабмине дали прямой ответ, возможно ли провести выборы через «Дию»
В Кабмине дали прямой ответ, возможно ли провести выборы через «Дию»

Проведение президентских выборов через приложение "Дия" пока не рассматривается и никакой практической работы в этом направлении не ведется

29 декабря 2025, 16:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министерство цифровой трансформации пока не проводит никаких работ по организации выборов через приложение "Дия". Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Кабмине дали прямой ответ, возможно ли провести выборы через «Дию»

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что никаких операционных или технических процессов в Минцифры в этом направлении не происходит: вопрос проведения выборов не относится к полномочиям министерства.

Михаил Федоров подчеркнул, что для запуска онлайн голосования необходимы решения парламента и Центральной избирательной комиссии. В частности, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, после чего ЦИК определит модель организации избирательного процесса и исполнителя.

Читайте на портале "Комментарии" — народный депутат Федор Вениславский заявил, что проведение президентских выборов во время активных боевых действий нереально и опасно. Об этом он сказал в эфире Radio NV, комментируя дискуссии о возможности голосования в условиях войны.

По словам Вениславского, ключевым условием любых выборов является безопасность граждан. Обстрелы, ракетные атаки и воздушные тревоги делают невозможным нормальное функционирование избирательных участков, а следовательно, и реализацию избирательного права.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум решение о мирном плане, предложенном США, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Об этом рассказал в комментарии изданию Axios. Как вы относитесь к идее проведения выборов во время военного положения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Источник: https://www.tiktok.com/@michael.fedorov/live?enter_from_merge=pc_share&enter_method=pc_share&is_from_webapp=1&sender_device=pc
