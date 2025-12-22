logo

Стефанчук заявил об «одноразовом» законе о выборах во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Стефанчук заявил об «одноразовом» законе о выборах во время войны

По словам спикера парламента, следует решить проблемы голосования на оккупированных территориях, создание избирательных участков за границей, участие международных наблюдателей во время выборов

22 декабря 2025, 19:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, рабочая группа подготовит законопроект, который позволит провести демократические выборы в Украине во время войны.

Стефанчук заявил об «одноразовом» законе о выборах во время войны

Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Однако, по его словам, наработанный рабочей группой закон будет использован единовременно.

"Я точно знаю, что эта рабочая группа наработает тот документ, который позволит провести не просто выборы, а безопасные, демократические выборы", — сказал Стефанчук во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы.

Спикер парламента также отметил, что рабочая группа должна ответить на многие вопросы. Среди них следует решить проблемы голосования на оккупированных территориях, создание избирательных участков за границей, участие международных наблюдателей во время выборов. Важно также обеспечить право голоса для военных.

Как сообщал портал "Комментарии", проведение выборов в Украине при действующем режиме военного положения сейчас юридически невозможно. Для старта любого избирательного процесса Верховная Рада должна не только внести изменения в избирательное законодательство, но и урегулировать ряд связанных правовых коллизий, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

По его словам, вопрос выборов находится, прежде всего, в политической плоскости, тогда как ЦИК будет действовать исключительно в рамках решений, принятых парламентом. В то же время действующая нормативная база не позволяет говорить о выборах без комплексных законодательных изменений. Дубовик подчеркнул, что военное положение не может быть отменено частично – в частности, только в части выборов.

Как ранее писало издание "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин заявил, что "готов подумать" над тем, чтобы дать приказ российским войскам относительно того, чтобы те на время волеизъявления в Украине прекратили удары вглубь территории страны.



