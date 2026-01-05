Ставлення до виборів: коли українці хочуть їх проведення

Переважна більшість українців вважає, що проведення національних виборів можливе лише після остаточного завершення війни та укладення мирної угоди. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), присвяченого ставленню суспільства до виборчого процесу в умовах повномасштабної війни.

Коли українці хочуть проведення виборів

Згідно з дослідженням КМІС, лише 10% українців підтримують ідею проведення виборів ще до припинення вогню. Цей показник майже не змінився порівняно з вереснем, коли таку позицію поділяли 11% опитаних. Натомість 23% українців готові підтримати вибори у разі припинення вогню та отримання чітких гарантій безпеки. Соціологи фіксують зростання цієї частки впродовж року. У березні вона становила 9%.

Коли українці хочуть проведення виборів. Опитування КМІС

Водночас домінуючою в Україні залишається позиція проведення виборів після повного завершення війни та досягнення остаточної мирної угоди — 59%.

Серед тих, хто вважає, що Україна рухається в бік авторитаризму, немає однозначної підтримки негайних виборів. 46% з них вважає за доцільне відкласти голосування до завершення війни, тоді як лише 22% наполягають на проведенні виборів якомога швидше, навіть у воєнний час. Серед прихильників демократії, показники подібні до загальних.

Ставлення до проведення виборів залежно від сприйняття того, чи рухається країна до демократії, чи до авторитаризму

