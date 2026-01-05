logo_ukra

Ставлення до виборів: коли українці хочуть їх проведення
commentss НОВИНИ Всі новини

Ставлення до виборів: коли українці хочуть їх проведення

Більшість українців вважає, що вибори мають відбутися лише після закінчення війни.

5 січня 2026, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Переважна більшість українців вважає, що проведення національних виборів можливе лише після остаточного завершення війни та укладення мирної угоди. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), присвяченого ставленню суспільства до виборчого процесу в умовах повномасштабної війни.

Ставлення до виборів: коли українці хочуть їх проведення

Коли українці хочуть проведення виборів

Згідно з дослідженням КМІС, лише 10% українців підтримують ідею проведення виборів ще до припинення вогню. Цей показник майже не змінився порівняно з вереснем, коли таку позицію поділяли 11% опитаних. Натомість 23% українців готові підтримати вибори у разі припинення вогню та отримання чітких гарантій безпеки. Соціологи фіксують зростання цієї частки впродовж року. У березні вона становила 9%.

Ставлення до виборів: коли українці хочуть їх проведення - фото 2

Коли українці хочуть проведення виборів. Опитування КМІС

Водночас домінуючою в Україні залишається позиція проведення виборів після повного завершення війни та досягнення остаточної мирної угоди — 59%. 

Серед тих, хто вважає, що Україна рухається в бік авторитаризму, немає однозначної підтримки негайних виборів. 46% з них вважає за доцільне відкласти голосування до завершення війни, тоді як лише 22% наполягають на проведенні виборів якомога швидше, навіть у воєнний час. Серед прихильників демократії, показники подібні до загальних.

Ставлення до виборів: коли українці хочуть їх проведення - фото 2

Ставлення до проведення виборів залежно від сприйняття того, чи рухається країна до демократії, чи до авторитаризму

Джерело: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1575&page=1
