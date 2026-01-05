logo

Отношение к выборам: когда украинцы хотят их проведения
commentss НОВОСТИ Все новости

Отношение к выборам: когда украинцы хотят их проведения

Большинство украинцев считают, что выборы должны пройти только после окончания войны.

5 января 2026, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Подавляющее большинство украинцев считают, что проведение национальных выборов возможно только после окончательного завершения войны и заключения мирного соглашения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), посвященного отношению общества к избирательному процессу в условиях полномасштабной войны.

Отношение к выборам: когда украинцы хотят их проведения

Когда украинцы хотят проведение выборов

Согласно исследованию КМИС, всего 10% украинцев поддерживают идею проведения выборов еще до прекращения огня. Этот показатель почти не изменился по сравнению с сентябрем, когда позицию разделяли 11% опрошенных. 23% украинцев готовы поддержать выборы в случае прекращения огня и получения четких гарантий безопасности. Социологи фиксируют рост этой доли в течение года. В марте она составляла 9%.

Отношение к выборам: когда украинцы хотят их проведения - фото 2

Когда украинцы хотят проведение выборов. Опрос КМИС

В то же время, доминирующей в Украине остается позиция проведения выборов после полного завершения войны и достижения окончательного мирного соглашения — 59%.

Среди тех, кто считает, что Украина идет в сторону авторитаризма, нет однозначной поддержки немедленных выборов. 46% из них считают целесообразным отложить голосование до завершения войны, тогда как только 22% настаивают на проведении выборов как можно скорее, даже в военное время. Среди сторонников демократии, показатели подобны общим.

Отношение к выборам: когда украинцы хотят их проведения - фото 2

Отношение к проведению выборов в зависимости от восприятия того, движется ли страна к демократии или авторитаризму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто стал бы президентом Украины, если бы выборы состоялись в конце 2025 года.

Также "Комментарии" писали о том, как изменилось доверие к Зеленскому. Что показали результаты опроса КМИС.



Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1575&page=1
