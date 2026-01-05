Отношение к выборам: когда украинцы хотят их проведения

Подавляющее большинство украинцев считают, что проведение национальных выборов возможно только после окончательного завершения войны и заключения мирного соглашения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), посвященного отношению общества к избирательному процессу в условиях полномасштабной войны.

Когда украинцы хотят проведение выборов

Согласно исследованию КМИС, всего 10% украинцев поддерживают идею проведения выборов еще до прекращения огня. Этот показатель почти не изменился по сравнению с сентябрем, когда позицию разделяли 11% опрошенных. 23% украинцев готовы поддержать выборы в случае прекращения огня и получения четких гарантий безопасности. Социологи фиксируют рост этой доли в течение года. В марте она составляла 9%.

Когда украинцы хотят проведение выборов. Опрос КМИС

В то же время, доминирующей в Украине остается позиция проведения выборов после полного завершения войны и достижения окончательного мирного соглашения — 59%.

Среди тех, кто считает, что Украина идет в сторону авторитаризма, нет однозначной поддержки немедленных выборов. 46% из них считают целесообразным отложить голосование до завершения войны, тогда как только 22% настаивают на проведении выборов как можно скорее, даже в военное время. Среди сторонников демократии, показатели подобны общим.

Отношение к проведению выборов в зависимости от восприятия того, движется ли страна к демократии или авторитаризму.

