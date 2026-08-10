Соцопитування знову здивувало: вималювався квартет переможців майбутніх виборів

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Кравцев Сергей
На початку серпня відразу декілька провідних соціологічних центрів України (КМІС, "SOCIS", "Рейтинг") опублікували дані своїх досліджень щодо політичних рейтингів. Відтак, у нас вималювався квартет фаворитів майбутніх виборів. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.
Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, до "казусу Федорова" в умовній електоральній гонці було три фаворити – Володимир Зеленський, Валерій Залужний і Кирило Буданов. Зараз до групи потенційних фаворитів майбутніх виборів доєднався Михайло Федоров, який в умовних президентських перегонах вийшов на третє місце, поступаючись Зеленському і Залужному, але випереджаючи Буданова. Це підтверджують всі опитування, які проходили останнім часом.
За його словами, електоральний стрибок Михайла Федорова зробив його одним з потенційних фаворитів майбутніх виборів, але не змінив кардинально ні нинішню політичну ситуацію, ні конфігурацію умовних електоральних перегонів. Зеленський залишається серед лідерів, а Федоров не став його головним конкурентом.
При цьому він стійко переконаний, що головним конкурентом для Зеленського залишається Залужний. Це показують різні соціологічні опитування , як оприлюднені, так і закриті. По всіх соціологічних дослідженнях він є другим по рейтингах першого туру президентських виборів, і виграє у Зеленського в другому турі президентських виборів. Валерій Залужний по всіх опитуваннях також залишається лідером за рейтингом довіри. Умовна партія Залужного є фаворитом і при моделюванні парламентських виборів.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський програє трьом суперникам: опитування показало несподіваний розклад президентських перегонів.