Соцопитування знову здивувало: вималювався квартет переможців майбутніх виборів

На початку серпня відразу декілька провідних соціологічних центрів України (КМІС, "SOCIS", "Рейтинг") опублікували дані своїх досліджень щодо політичних рейтингів. Відтак, у нас вималювався квартет фаворитів майбутніх виборів. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, до "казусу Федорова" в умовній електоральній гонці було три фаворити – Володимир Зеленський, Валерій Залужний і Кирило Буданов. Зараз до групи потенційних фаворитів майбутніх виборів доєднався Михайло Федоров, який в умовних президентських перегонах вийшов на третє місце, поступаючись Зеленському і Залужному, але випереджаючи Буданова. Це підтверджують всі опитування, які проходили останнім часом.

"Квартет потенційних фаворитів проявляється і в процесі моделювання парламентських виборів. Умовні партії (виборчі блоки) Залужного, Зеленського, Федорова і Буданова лідирують і в потенційних парламентських перегонах. Причому ні у кого не має шансів на однопартійну більшість, а для формування майбутньої парламентської більшості знадобиться не менше трьох партій (виборчих блоків). Федоров став одним з фаворитів гонки рейтингів, але не "геймчейнджером", — зазначив аналітик.

За його словами, електоральний стрибок Михайла Федорова зробив його одним з потенційних фаворитів майбутніх виборів, але не змінив кардинально ні нинішню політичну ситуацію, ні конфігурацію умовних електоральних перегонів. Зеленський залишається серед лідерів, а Федоров не став його головним конкурентом.

"Звільнення Федорова не сподобалось більшості українців, але не змінило вирішальним чином їх ставлення до президента Зеленського і до його дій та рішень. В опитуванні центру "SOCIS" дуже показовою є відповідь на запитання "Що Ви вважаєте найбільшими помилками нинішньої влади?". Можна було вибрати декілька варіантів відповіді. 60,2% респондентів назвали "збереження високого рівня корупції". Але лише чверть опитаних (25,8%) назвали серед "найбільших помилок влади" відставку міністра оборони М.Федорова. І цей варіант відповіді посів лише четверте місце", – зазначив Фесенко.

При цьому він стійко переконаний, що головним конкурентом для Зеленського залишається Залужний. Це показують різні соціологічні опитування , як оприлюднені, так і закриті. По всіх соціологічних дослідженнях він є другим по рейтингах першого туру президентських виборів, і виграє у Зеленського в другому турі президентських виборів. Валерій Залужний по всіх опитуваннях також залишається лідером за рейтингом довіри. Умовна партія Залужного є фаворитом і при моделюванні парламентських виборів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Зеленський програє трьом суперникам: опитування показало несподіваний розклад президентських перегонів.