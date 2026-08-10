Соцопрос снова удивил: вырисовался квартет победителей предстоящих выборов

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Кравцев Сергей
В начале августа сразу несколько ведущих социологических центров Украины (КМИС, SOCIS, Рейтинг) опубликовали данные своих исследований по политическим рейтингам. Следовательно, у нас вырисовался квартет фаворитов предстоящих выборов. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.
Выборы в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что до "казуса Федорова" в условной электоральной гонке было три фаворита – Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Сейчас к группе потенциальных фаворитов предстоящих выборов присоединился Михаил Федоров, который в условной президентской гонке вышел на третье место, уступая Зеленскому и Залужному, но опережая Буданова. Это подтверждают все опросы, проходившие в последнее время.
По его словам, электоральный скачок Михаила Федорова сделал его одним из потенциальных фаворитов предстоящих выборов, но не изменил кардинально ни нынешнюю политическую ситуацию, ни конфигурацию условной электоральной гонки. Зеленский остается среди лидеров, а Федоров не стал его основным конкурентом.
При этом он убежден, что главным конкурентом для Зеленского остается Залужный. Это показывают разные социологические опросы, как обнародованные, так и закрытые. По всем социологическим исследованиям он является вторым по рейтингам первого тура президентских выборов и выигрывает у Зеленского во втором туре президентских выборов. Валерий Залужный по всем опросам также остается лидером по рейтингу доверия. Условная партия Залужного является лидером и при моделировании парламентских выборов.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский проигрывает трем соперникам: опрос показал неожиданное расписание президентской гонки.