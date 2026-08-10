Соцопрос снова удивил: вырисовался квартет победителей предстоящих выборов

В начале августа сразу несколько ведущих социологических центров Украины (КМИС, SOCIS, Рейтинг) опубликовали данные своих исследований по политическим рейтингам. Следовательно, у нас вырисовался квартет фаворитов предстоящих выборов. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что до "казуса Федорова" в условной электоральной гонке было три фаворита – Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Кирилл Буданов. Сейчас к группе потенциальных фаворитов предстоящих выборов присоединился Михаил Федоров, который в условной президентской гонке вышел на третье место, уступая Зеленскому и Залужному, но опережая Буданова. Это подтверждают все опросы, проходившие в последнее время.

Квартет потенциальных фаворитов проявляется и в процессе моделирования парламентских выборов. Условные партии (избирательные блоки) Залужного, Зеленского, Федорова и Буданова лидируют и в потенциальной парламентской гонке. Причем ни у кого нет шансов на однопартийное большинство, а для формирования будущего парламентского большинства понадобится не менее трех партий (избирательных блоков). Федоров стал одним из фаворитов гонки рейтингов, но не "геймчейнджером", – отметил аналитик.

По его словам, электоральный скачок Михаила Федорова сделал его одним из потенциальных фаворитов предстоящих выборов, но не изменил кардинально ни нынешнюю политическую ситуацию, ни конфигурацию условной электоральной гонки. Зеленский остается среди лидеров, а Федоров не стал его основным конкурентом.

"Увольнение Федорова не понравилось большинству украинцев, но не изменило решающим образом их отношение к президенту Зеленскому и его действиям и решениям. В опросе центра "SOCIS" очень показателен ответ на вопрос "Что Вы считаете наибольшими ошибками нынешней власти?". Можно выбрать несколько вариантов ответа. 60,2% респондентов назвали "сохранение высокого уровня коррупции". Но только четверть опрошенных (25,8%) назвали среди "самых больших ошибок власти" отставку министра обороны Н.Федорова. И этот вариант ответа занял только четвертое место", – отметил Фесенко.

При этом он убежден, что главным конкурентом для Зеленского остается Залужный. Это показывают разные социологические опросы, как обнародованные, так и закрытые. По всем социологическим исследованиям он является вторым по рейтингам первого тура президентских выборов и выигрывает у Зеленского во втором туре президентских выборов. Валерий Залужный по всем опросам также остается лидером по рейтингу доверия. Условная партия Залужного является лидером и при моделировании парламентских выборов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский проигрывает трем соперникам: опрос показал неожиданное расписание президентской гонки.