Робоча група з підготовки виборів під час війни збереться на перше засідання: названо дату

Уже цієї п’ятниці, 26 грудня, відбудеться перше засідання спеціальної робочої групи, яка готуватиме законодавчі пропозиції щодо проведення в Україні виборів у період воєнного стану та після його завершення.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Фото: з відкритих джерел

Нині до групи долучилися близько 60 учасників, однак участь у дискусіях зможуть брати й експерти, які формально не входять до її складу. Про це у коментарі Інтерфакс-Україна розповів голова групи, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

За його словами, група сформована за принципом широкого представництва. До неї увійшли по два представники від кожної парламентської фракції та депутатської групи, близько десяти делегатів від громадських організацій, а також представники виконавчої влади та силових структур.

"Рівень представництва різний — в основному це заступники керівників профільних департаментів, від МЗС, наприклад, державний секретар. В групі п’ять членів Центральної виборчої комісії на чолі з головою. Є представники секретаріатів і ЦВК, і апарату Верховної Ради для того, щоб фіксувати технічну складову", — сказав Корнієнко.

Керівник групи має трьох заступників — голову комітету з питань організації державної влади Олену Шуляк, очільника комітету з національної безпеки Олександра Завітневича та віцеспікерку парламенту Олену Кондратюк. За посадою до роботи також залучені представники профільного підкомітету та члени відповідного парламентського комітету, які в подальшому готуватимуть законопроєкти.

За словами Корнієнка, на першому засіданні планується визначити формат подальшої роботи. Зокрема, створять тематичні підгрупи для детальніших фахових обговорень із подальшим винесенням напрацювань на загальне засідання.

Окрім того, представники ЦВК презентують основні виклики, пов’язані з проведенням виборів під час війни та у повоєнний період, після чого відбудеться обмін думками щодо можливих шляхів їх вирішення.

Як повідомляв портал "Коментарі", проведення майбутніх виборів в Україні може обійтися державі щонайменше у 20 мільярдів гривень з урахуванням усіх супутніх витрат. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.