Рабочая группа по подготовке выборов во время войны соберется на первое заседание: названа дата

Уже в эту пятницу, 26 декабря, состоится первое заседание специальной рабочей группы, которая будет готовить законодательные предложения по проведению в Украине выборов в период военного положения и после его завершения.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Фото: из открытых источников

В настоящее время в группу присоединились около 60 участников, однако участие в дискуссиях смогут принимать и формально не входящие в ее состав эксперты. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказал глава группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

По его словам, группа сформирована по принципу широкого представительства. В нее вошли по два представителя от каждой парламентской фракции и депутатской группы, около десяти делегатов от общественных организаций, а также представители исполнительной власти и силовых структур.

"Уровень представительства разный – в основном это заместители руководителей профильных департаментов, от МИД, например, государственный секретарь. В группе пять членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем. Есть представители секретариатов и ЦИК, и аппарата Верховной Рады для того, чтобы фиксировать техническую составляющую", — сказал Корниенко.

Руководитель группы имеет трех заместителей — главу комитета по организации государственной власти Елену Шуляк, главу комитета по национальной безопасности Александра Завитневича и вицеспикера парламента Елену Кондратюк. По должности к работе привлечены представители профильного подкомитета и члены соответствующего парламентского комитета, которые в дальнейшем будут готовить законопроекты.

По словам Корниенко, на первом заседании планируется определить формат дальнейшей работы. В частности, создадут тематические подгруппы для более детальных профессиональных обсуждений с последующим вынесением наработок на общее заседание.

Кроме того, представители ЦИК представляют основные вызовы, связанные с проведением выборов во время войны и в послевоенный период, после чего состоится обмен мнениями о возможных путях их решения.

Как сообщал портал "Комментарии", проведение предстоящих выборов в Украине может обойтись государству в не менее 20 миллиардов гривен с учетом всех сопутствующих расходов. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.