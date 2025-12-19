logo_ukra

Путіних "багато": Зеленський відповів на заяви російського диктатора про вибори
Путіних "багато": Зеленський відповів на заяви російського диктатора про вибори

Президент вважає, що Путін хоче контролювати вибори в Україні

19 грудня 2025, 23:29
Автор:
Маламура Сергій

Президент Володимир Зеленський відповів на нові заяви російського диктатора Володимира Путіна про вибори в Україні.  

Путіних "багато": Зеленський відповів на заяви російського диктатора про вибори

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що не тримається за президентське крісло. Водночас заявив, що Україна не дозволить Путіну контролювати потенційні президентські вибори в країні. 

"Якщо буде забезпечено безпеку людей, і Росія їх не вбʼє на дільницях – я "за" такі вибори", — сказав Зеленський в інтерв'ю PAP.

Коментуючи так звану "пряму лінію" ватажка Кремля, він зазначив, що Путіних "багато".

"Один розмовляє з американцями, інший виголошує промови, третій робить щось інше", — сказав український президент.

Зеленський пригадав, як Путін запевняв, що йому нібито важливо, щоб у виборах узяли участь українці з усієї території країни, зокрема і з тимчасово окупованих територій. Таким чином російський диктатор сам фактично назвав їх окупованими.

За словами Зеленського, Путін хоче контролювати не тільки вибори в РФ, а й в Україні.

"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював", — додав президент. 

Як повідомляв портал "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін заявив, що "готовий подумати" над тим, щоб дати наказ російським військам щодо того, щоб ті на час проведення виборів в Україні припинили удари углиб території країни.

Водночас, диктатор говорить, що у нього є принципова умова українці, які проживають в РФ, теж повинні мати змогу проголосувати. При цьому не складно здогадатися, що стоїть за такою умовою Кремля. Диктатор добре розуміє, як саме можуть проголосувати такі українці.

Видання "Коментарі" також писало, що експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера прокоментував ймовірність запровадження електронного голосування на виборах в Україні. За його словами, зараз це "передчасно та небезпечно".



Джерело: https://www.pap.pl/ua/ukrainian/news/zelenskiy-v-intervyu-dlya-pap-kredit-es-nadae-ukraini-novi-mozhlivosti
