Путиных "много": Зеленский ответил на заявления российского диктатора о выборах

Президент Владимир Зеленский ответил на новые заявления российского диктатора Владимира Путина о выборах в Украине.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что не держится за президентское кресло. В то же время, заявил, что Украина не позволит Путину контролировать потенциальные президентские выборы в стране.

"Если будет обеспечена безопасность людей, и Россия их не убьет на участках – я за такие выборы", — сказал Зеленский в интервью PAP.

Комментируя так называемую "прямую линию" главаря Кремля, он отметил, что Путиных "много".

"Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое", – сказал украинский президент.

Зеленский напомнил, как Путин уверял, что ему якобы важно, чтобы в выборах приняли участие украинцы со всей территории страны, в том числе и с временно оккупированных территорий. Таким образом, российский диктатор сам фактически назвал их оккупированными.

По словам Зеленского, Путин хочет контролировать не только выборы в РФ, но и в Украине.

"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", – добавил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин заявил, что "готов подумать" о том, чтобы дать приказ российским войскам относительно того, чтобы те на время проведения выборов в Украине прекратили удары вглубь территории страны.

В то же время, диктатор говорит, что у него есть принципиальное условие — проживающие в РФ украинцы тоже должны иметь возможность проголосовать. При этом не сложно догадаться, что стоит за таким условием Кремля. Диктатор хорошо понимает, как могут проголосовать такие украинцы.

Издание "Комментарии" также писало, что эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера прокомментировал возможность введения электронного голосования на выборах в Украине. По его словам, сейчас это "преждевременно и опасно".