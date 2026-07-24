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Новий конкурент на виборах відбере голоси у Зеленського: і це не Федоров

Політтехнолог Постернак розповів про можливу участь Усика у виборах президента

24 липня 2026, 18:56
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Кречмаровская Наталия

Днями в Україні оприлюднили рейтинг довіри, у якому президент України Володимир Зеленський опинився навіть не у трійці. Такі рейтинги називають таким собі аналізом можливих кандидатів на пост президента. І тут, на думку експертів, цікаві не тільки результати, а й поява нових “гравців”. 

Новий конкурент на виборах відбере голоси у Зеленського: і це не Федоров

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак розповів, чому у рейтингу з’явився український професійний боксер Олександр Усик та про його ймовірну участь у майбутніх виборах.

“Варто звернути увагу на фігуру Усика. За моєю інформацією, його дуже серйозно розглядають у якості важливого суб'єкта політичної гри. Розглядають, як в Україні, так і за її межами. Спільне фото Усика з Трампом — це не лише просто домовленість Усика, який вирішив сфотографуватися з очільником США”, — зауважив експерт.

За його словами, певні кола в Республіканській партії США хочуть бачити Усика серйозним гравцем в цьому політичному ландшафті. Очевидно, підкреслив експерт, що є відповідна підтримка.

За його словами, йдеться про приховану виборчу кампанію і Зеленському доведеться конкурувати зі своїм колишнім міністром, боксером, колишнім головкомом і нинішнім головою ОП.

“Усик — самодостатня фігура, яка спирається на певних ресурсних гравців і зараз вибудовує акуратну базову модель свого позиціонування. Приблизно він йде за схемою Зеленського 2018 року, коли його акуратно почали вмонтовувати в соціологічні опитування, розуміючи, що він несерйозний, не вистрілить. Але маємо те, що маємо — він вистрілив”, — зауважив Постернак. 

Експерт пояснив, що виборець Усика — це консервативна частина українського суспільства віком 25-35+.

“Це ті, хто у 2019 році переважно голосував за Зеленського. В основному аполітичні. Але тепер щодо цієї публіки є певне застереження, бо вони можуть думати, що один раз вже обпеклися, голосуючи за Зеленського e 2019 році. Вони можуть забажати обрати якогось політика “бо вже набридли ці неофіти та нові обличчя, які ризикують втратити державу”, — зауважив політтехнолог.

При цьому він підкреслив, що власне, Зеленському вдалось утримати державу в 2022 році. 

“І це, безумовно, його заслуга найголовніша, напевно. Тим не менш розрахунок у конкурентів та апетит поступово приходить”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому зеленського уже “списали” в Раді.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8VwU5ubcA8k&t=1273s
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