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Зеленського уже “списали”: що зміниться для президента

Народна депутатка Скороход розповіла, про що насправді свідчить рішення президента Зеленського

22 липня 2026, 22:48
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Кречмаровская Наталия

У вівторок, 21 липня, президент України Володимир Зеленський оголосив своє рішення призначити головкомом ЗСУ Михайла Драпатого замість Олександра Сирського. Відставка Сирського була однією із вимог “картонкового майдану”. У Раді переконані, що така позиція підірве “всесильність” президента. 

Зеленського уже “списали”: що зміниться для президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход заявила, що картонки перемогли “всесильного Зе”, більше серйозно його не сприйматиме ніхто.

“Хай ще Федорова, який присвоїв собі те, до чого не має жодного стосунку, поверне — і тоді взагалі Вова може повернутися до “95 кварталу”, звідки вийшов, бо його сьогодні (21 липня, — ред.) від****понив його ж дружбан, якому Зе дав створити і контролювати медіапростір із 2,5 млн ботів”, — заявила народна депутатка.

Парламентарка привітала Драпатого та побажала успіхів на такій важливій посаді в такий важкий час. Також поцікавилась, кого в Україні більше — тих, хто бажає закінчення війни, чи її продовження з Федоровим. І зауважила, чи вийдуть люди на мітинг за мир, припинення бусифікації, повернення всіх з полону та розшук безвісти зниклих. Чи, акцентувала, у нас пріоритет — “війна для бідних”.

“Пане президенте, у вас дуже погані радники, думаю, з картонної маси або любителі всидіти на двох стільцях однією “Ж” і дочекатись, яка течія буде сильніша. Щиро вас шкода… А, вибачте, ні, зовсім не шкода”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи загрожує персонально Зеленському картонковий майдан. Штучний інтелект спрогнозував, які події та рішення можуть вивести людей на масові протести.



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Джерело: https://www.facebook.com/reel/1041229595080895
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