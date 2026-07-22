Зеленського уже “списали”: що зміниться для президента

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Кречмаровская Наталия
У вівторок, 21 липня, президент України Володимир Зеленський оголосив своє рішення призначити головкомом ЗСУ Михайла Драпатого замість Олександра Сирського. Відставка Сирського була однією із вимог “картонкового майдану”. У Раді переконані, що така позиція підірве “всесильність” президента.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход заявила, що картонки перемогли “всесильного Зе”, більше серйозно його не сприйматиме ніхто.
Парламентарка привітала Драпатого та побажала успіхів на такій важливій посаді в такий важкий час. Також поцікавилась, кого в Україні більше — тих, хто бажає закінчення війни, чи її продовження з Федоровим. І зауважила, чи вийдуть люди на мітинг за мир, припинення бусифікації, повернення всіх з полону та розшук безвісти зниклих. Чи, акцентувала, у нас пріоритет — “війна для бідних”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи загрожує персонально Зеленському картонковий майдан. Штучний інтелект спрогнозував, які події та рішення можуть вивести людей на масові протести.