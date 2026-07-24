Новый конкурент на выборах отберет голоса у Зеленского: и это не Федоров

На днях в Украине был обнародован рейтинг доверия, в котором президент Украины Владимир Зеленский оказался даже не в тройке. Такие рейтинги называют этаким анализом возможных кандидатов на пост президента. И здесь, по мнению экспертов, интересны не только результаты, но и появление новых игроков.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак рассказал, почему в рейтинге появился украинский профессиональный боксер Александр Усик и его вероятное участие в предстоящих выборах.

"Следует обратить внимание на фигуру Усика. По моей информации, его очень серьезно рассматривают в качестве важного субъекта политической игры. Рассматривают, как в Украине, так и за ее пределами. Общее фото Усика с Трампом — это не только просто договоренность Усика, который решил сфотографироваться с главой США", — отметил эксперт.

По его словам, некоторые круги в Республиканской партии США хотят видеть Усика серьезным игроком в этом политическом ландшафте. Очевидно, подчеркнул эксперт, что есть соответствующая поддержка.

По его словам, речь идет о скрытой избирательной кампании и Зеленскому придется конкурировать со своим бывшим министром, боксером, бывшим главкомом и нынешним главой ОП.

"Усик — самодостаточная фигура, которая опирается на определенных ресурсных игроков и сейчас выстраивает аккуратную базовую модель своего позиционирования. Приблизительно он идет по схеме Зеленского 2018 года, когда его аккуратно начали встраивать в социологические опросы, понимая, что он несерьезный, не выстрелит. Но есть то, что имеем — он выстрелил”, — заметил Постернак.

Эксперт объяснил, что избиратель Усика – это консервативная часть украинского общества в возрасте 25-35.

"Это те, кто в 2019 году преимущественно голосовал за Зеленского. В основном аполитичны. Но теперь в отношении этой публики есть определенная оговорка, потому что они могут думать, что однажды уже обожглись, голосуя за Зеленского в 2019 году. Они могут пожелать выбрать какого-то политика "потому что надоели эти неофиты и новые лица, которые рискуют потерять государство", — отметил политтехнолог.

При этом он подчеркнул, что собственно Зеленскому удалось удержать государство в 2022 году.

"И это, безусловно, его заслуга самая главная, наверное. Тем не менее, расчет у конкурентов и аппетит постепенно приходит", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему зеленого уже "списали" в Раде.