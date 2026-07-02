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Не Зеленський: якби вибори в парламент відбулися сьогодні, хто б переміг

Нове опитування показало результати, якби вибори до Верховної Ради відбулися сьогодні.

2 липня 2026, 15:30
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Slava Kot

Якби парламентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримала б умовна політична сила, пов'язана з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Водночас умовний Блок президента Володимира Зеленського посів би друге місце. Про це свідчать результати нового дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень.

Не Зеленський: якби вибори в парламент відбулися сьогодні, хто б переміг

Партія Залужного випередила Блок Зеленського

Згідно з оприлюдненими даними, за умовну Партію Залужного готові проголосувати 18% респондентів. Попри лідерство, порівняно з минулим роком її підтримка скоротилася на чотири відсоткові пункти.

Друге місце посідає умовний Блок Зеленського із результатом 16%. На відміну від рейтингу Залужного, політична сила чинного президента демонструє позитивну динаміку, додавши два відсоткові пункти за рік.

Третю позицію займає умовна Партія ексначальника Головного управління розвідки, а нини голови ОП Кирила Буданова. За неї готові віддати голоси 12% опитаних. Саме ця політична сила продемонструвала найбільше зростання підтримки серед усіх учасників дослідження — плюс п'ять відсоткових пунктів.

Не Зеленський: якби вибори в парламент відбулися сьогодні, хто б переміг - фото 2

Рейтинг партій в Україні

За результатами опитування, до Верховної Ради також могли б пройти ще три політичні сили, які долають п'ятивідсотковий бар'єр. Це умовна Партія "Азов" із 8% підтримки, партія "Європейська солідарність" — також 8%, а також умовна Партія Дмитра Разумкова, яка набирає 5%.

Натомість низка відомих політичних сил залишилася б поза парламентом. Менше ніж 5% підтримки отримали б "Свобода", "Батьківщина", партія "УДАР" та партія, пов'язана з Юрієм Бойком.

Дослідження також показало, що 5% українців не брали б участі у голосуванні, тоді як ще 10% респондентів поки не визначилися зі своїм вибором. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що опитування "Рейтингу" показало, хто переміг би на президентських виборах в Україні.



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Джерело: https://cdn.prod.website-files.com/685c279caf66f4023ad2cab4/6a450287cd6eb15ed4ed4bed_UKR-26-NS-02-PT-UA-Public_compressed.pdf
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