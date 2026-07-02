Якби вибори президента України відбулись сьогодні: хто переміг би

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчої неділі, до другого туру вийшли б чинний президент Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Водночас, за результатами нового соціологічного дослідження, перевагу в підсумку отримав би саме глава держави. Такі результати оприлюднила Соціологічна група "Рейтинг" у дослідженні, проведеному на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень.

Вибори в Україні

Згідно з опитуванням, у першому турі президентських виборів Володимир Зеленський набрав би 32% голосів респондентів. Друге місце посів би Валерій Залужний з результатом 16% голосів українців.

Третю позицію займає колишній начальник ГУР, а нині очільник ОП Кирило Буданов, якого підтримали б 11% опитаних. Далі розташувалися п'ятий президент України Петро Порошенко — 6%, боксер Олександр Усик — 4%, а також колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков — 4%.

Решта потенційних кандидатів, серед яких Олексій Гончаренко, Андрій Білецький, Юлія Тимошенко та Сергій Притула, отримали б близько 2% підтримки кожен. Водночас 4% респондентів заявили, що не брали б участі у голосуванні, ще 10% не змогли визначитися зі своїм вибором.





Вибори в Україні. Опитування "Рейтинг"

Оскільки жоден з кандидатів не набирає понад 50% голосів, соціологи також змоделювали можливий другий тур між Зеленським і Залужним. За таких умов чинного президента підтримали б 42% опитаних, тоді як за Валерія Залужного готові проголосувати 39%. Ще 9% респондентів не визначилися зі своїм вибором, а 10% заявили, що не голосували б у другому турі.

Таким чином, відповідно до результатів цього опитування, у разі проведення президентських виборів найближчим часом перемогу здобув би Володимир Зеленський, випередивши Валерія Залужного на три відсоткові пункти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський прямо запитав Залужного, чи буде той брати участь у виборах президента.