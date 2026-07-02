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Не Зеленский: если бы выборы в парламент состоялись сегодня, кто бы победил

Новый опрос показал результаты, если бы выборы в Верховную Раду прошли сегодня.

2 июля 2026, 15:30
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Slava Kot

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, наибольшую поддержку избирателей получила условная политическая сила, связанная с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. В то же время, условный Блок президента Владимира Зеленского занял бы второе место. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Социологической группы "Рейтинг", проведенного по заказу Центра анализа и социологических исследований.

Не Зеленский: если бы выборы в парламент состоялись сегодня, кто бы победил

Партия Залужного опередила Блок Зеленского

Согласно обнародованным данным, за условную Партию Залужного готовы проголосовать 18% респондентов. Несмотря на лидерство по сравнению с прошлым годом ее поддержка сократилась на четыре процентных пункта.

Второе место занимает условный блок Зеленского с результатом 16%. В отличие от рейтинга Залужного, политическая сила действующего президента демонстрирует положительную динамику, добавив два процентных пункта в год.

Третью позицию занимает условная Партия эксначальника Главного управления разведки, а ныне главы ОП Кирилла Буданова. За нее готовы отдать голоса 12% опрошенных. Именно эта политическая сила продемонстрировала наибольший рост поддержки среди всех участников исследования – плюс пять процентных пунктов.

Не Зеленский: если бы выборы в парламент состоялись сегодня, кто бы победил - фото 2

Рейтинг партий в Украине

По результатам опроса, в Верховную Раду также могли бы пройти еще три политические силы, преодолевающие пятипроцентный барьер. Это условная Партия "Азов" с 8% поддержки, партия "Европейская солидарность" – также 8%, а также условная Партия Дмитрия Разумкова, набирающая 5%.

В то же время ряд известных политических сил остался бы вне парламента. Менее 5% поддержки получили бы "Свобода", "Батькивщина", партия "УДАР" и партия, связанная с Юрием Бойко.

Исследование также показало, что 5% украинцев не участвовали бы в голосовании, тогда как еще 10% респондентов пока не определились со своим выбором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что опрос "Рейтинга" показал, кто победил бы на президентских выборах в Украине.



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Источник: https://cdn.prod.website-files.com/685c279caf66f4023ad2cab4/6a450287cd6eb15ed4ed4bed_UKR-26-NS-02-PT-UA-Public_compressed.pdf
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