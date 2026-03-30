«Мы оба устали»: Елена Зеленская откровенно рассказала, пойдет ли президент на второй срок

Первая леди Украины Елена Зеленская в искреннем интервью поделилась размышлениями о возможности участия Владимира Зеленского в предстоящих президентских выборах. Она подчеркнула, что, хотя не вмешивается в политические решения мужа, осознает невероятный вес этого выбора для их семьи.

Главные тезисы из разговора:

Эмоциональное состояние: Супруга Президента не скрывает, что годы лидерства в условиях войны требуют колоссальных ресурсов. "Хочу ли я этого еще раз? Это очень сложный путь, очень изнурительный. И я могу сказать, что мы оба устали", – призналась она.

Личный выбор: Елена Зеленская отметила, что если Владимир Зеленский решит снова баллотироваться, чтобы довести дело до конца, это будет исключительно его воля, которую она примет.

Первая леди с болью отметила, что война фактически поставила привычную жизнь семьи "на паузу". Самым трудным моментом является то, что дети растут в это сложное время, а общие мгновения с ними теряются из-за постоянной занятости и опасности.

Несмотря на личное истощение, Елена Зеленская продолжает поддерживать супруга и выполнять свои обязанности, отмечая важность выдержки для всей страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшие выходные, во второй тур вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса SOCIS, проведенного 12–18 марта 2026 года.