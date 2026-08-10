Кремль прагне змінити владу в Україні: розкрито стратегічні плани Москви

Головна мета Кремля залишається незмінною: Москва досі прагне бачити на чолі України лояльне до себе керівництво. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "РБК-Україна".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За його словами, російські окупаційні війська використовують масовані ракетно-дронові удари не лише для руйнувань. Головне завдання цих атак — посіяти паніку та підірвати внутрішню стабільність у нашій державі.

Паралельно з військовим тиском ворог активно веде гібридну війну в медіапросторі. Після кожного успішного, на їхню думку, прильоту російська пропаганда запускає масштабні інформаційні кампанії. Вони штучно роздмухують тему руйнувань в українському сегменті соцмереж, намагаючись перекласти провину на керівництво країни, Збройні сили чи підрозділи протиповітряної оборони.

"Все це зводиться до їхньої кінцевої мети, підкріпленої в їхніх внутрішніх документах", — наголосив Вадим Скібіцький.

За його словами, через провал початкового плану швидкого захоплення всієї території України, окупанти змушені були скоригувати свої дії.

"По-перше — оскільки їм не вдається здійснити бліцкриг, захопивши всю Україну, тоді ціль — захоплення Донецької і Луганської області", — пояснив представник воєнної розвідки.

Окрім суто військових завдань на полі бою, ворог уже зараз розраховує на політичний реванш у майбутньому.

"Друге — стосується наших майбутніх виборів, — підсумував генерал-майор, — вони ставлять для себе мету отримати в Україні таке керівництво, яке було б щонайменше нейтральним у своєму ставленні до рф".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку серпня відразу декілька провідних соціологічних центрів України (КМІС, "SOCIS", "Рейтинг") опублікували дані своїх досліджень щодо політичних рейтингів. Відтак, у нас вималювався квартет фаворитів майбутніх виборів. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.