Кремль прагне змінити владу в Україні: розкрито стратегічні плани Москви

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Недилько Ксения
Головна мета Кремля залишається незмінною: Москва досі прагне бачити на чолі України лояльне до себе керівництво. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "РБК-Україна".
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За його словами, російські окупаційні війська використовують масовані ракетно-дронові удари не лише для руйнувань. Головне завдання цих атак — посіяти паніку та підірвати внутрішню стабільність у нашій державі.
Паралельно з військовим тиском ворог активно веде гібридну війну в медіапросторі. Після кожного успішного, на їхню думку, прильоту російська пропаганда запускає масштабні інформаційні кампанії. Вони штучно роздмухують тему руйнувань в українському сегменті соцмереж, намагаючись перекласти провину на керівництво країни, Збройні сили чи підрозділи протиповітряної оборони.
За його словами, через провал початкового плану швидкого захоплення всієї території України, окупанти змушені були скоригувати свої дії.
Окрім суто військових завдань на полі бою, ворог уже зараз розраховує на політичний реванш у майбутньому.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку серпня відразу декілька провідних соціологічних центрів України (КМІС, "SOCIS", "Рейтинг") опублікували дані своїх досліджень щодо політичних рейтингів. Відтак, у нас вималювався квартет фаворитів майбутніх виборів. Про це розповів політолог, політичний консультант Володимир Фесенко.