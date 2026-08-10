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Кремль стремится сменить власть в Украине: раскрыты стратегические планы Москвы

Генерал-майор Скибицкий: Оккупанты хотят посадить в Киеве «нейтральное» руководство

10 августа 2026, 11:48
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Недилько Ксения

Главная цель Кремля остается неизменной: Москва по-прежнему стремится видеть во главе Украины лояльное к себе руководство. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина" .

Кремль стремится сменить власть в Украине: раскрыты стратегические планы Москвы

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По его словам, российские оккупационные войска используют массированные ракетно-дроновые удары не только для разрушений. Главная задача этих атак – посеять панику и взорвать внутреннюю стабильность в нашем государстве.

Параллельно с военным давлением враг активно ведет гибридную войну в медиапространстве. После каждого успешного прилета, по их мнению, российская пропаганда запускает масштабные информационные кампании. Они искусственно раздувают тему разрушений в украинском сегменте соцсетей, пытаясь переложить вину на руководство страны, вооруженные силы или подразделения противовоздушной обороны.

"Все это сводится к их конечной цели, подкрепленной в их внутренних документах", — подчеркнул Вадим Скибицкий.

По его словам, из-за провала первоначального плана быстрого захвата всей территории Украины, оккупанты вынуждены были скорректировать свои действия.

"Во-первых – поскольку им не удается осуществить блицкриг, захватив всю Украину, тогда цель – захват Донецкой и Луганской области", – пояснил представитель военной разведки.

Кроме сугубо военных задач на поле боя, враг уже сейчас рассчитывает на политический реванш в будущем.

"Второе – касается наших будущих выборов, – подытожил генерал-майор, – они ставят для себя цель получить в Украине такое руководство, которое было бы по меньшей мере нейтральным в своем отношении к России".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в начале августа сразу несколько ведущих социологических центров Украины (КМИС, " SOCIS ", "Рейтинг") опубликовали данные своих исследований по политическим рейтингам. Следовательно, у нас вырисовался квартет фаворитов предстоящих выборов. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.



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