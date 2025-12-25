«Гірше не буде»: експосол України у США висловився про рейтинги політиків та звернувся до соціологів

Колишній посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий вважає недоречною публікацію нині рейтингів потенційних кандидатів у президенти.

З таким проханням він звернувся до соціологів у Facebook. На думку дипломата, у нинішніх умовах оприлюднення будь-яких рейтингів є маніпуляцією, що "лише "збуджує" суспільство, а не допомагає".

Як варіант експерт пропонує замінити рейтинги довіри до ймовірних кандидатів на рейтинг "терплячості щодо того чи іншого політика".

"Гірше не буде. Замість питання: "наскільки Ви довіряєте політику", так і питайте: "як довго Ви ще готові терпіти цього політика"… Також не дуже науково, але хоч будуть більш адекватні ситуації результати", — додав Валерій Чалий.

Як повідомляв портал "Коментарі", у разі проведення виборів найближчим часом, чинний глава держави Володимир Зеленський не зміг би знову стати президентом. Про це свідчать дані нового соціологічного дослідження компанії SOCIS.

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то за даними SOCIS переможцями першого туру стали б Володимир Зеленський — 21,6 % та Валерій Залужний — 20,9%. Опитування показує, що у другому турі можливих президентських виборів перемогу здобув колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Його результат становить 64%. Чинний президент Володимир Зеленський отримав би на виборах лише 36% виборців.

Навіть якщо Валерій Залужний не балотувався б, Володимир Зеленський усе одно програв би на президентських виборах. У такому разі Зеленський у другому турі зустрівся б з очільником ГУР МО Кирилом Будановим. У гіпотетичному голосуванні Буданов отримав би 56% голосів, тоді як Зеленський — 44%.