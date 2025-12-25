«Хуже не будет»: экспосол Украины в США высказался о рейтингах политиков и обратился к социологам

Бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый считает неуместной публикацию сегодня рейтингов потенциальных кандидатов в президенты.

Валерий Чалый. Фото: из открытых источников

С такой просьбой он обратился к социологам в Facebook. По мнению дипломата, в нынешних условиях обнародование любых рейтингов является манипуляцией, которая "лишь "возбуждает" общество, а не помогает".

Как вариант эксперт предлагает заменить рейтинги доверия к вероятным кандидатам на рейтинг "терпеливости по отношению к тому или иному политику".

"Хуже не будет. Вместо вопроса: "насколько Вы доверяете политику", так и спрашивайте: "как долго Вы еще готовы терпеть этого политика"… Также не очень научно, но хотя будут более адекватные ситуации результаты", — добавил Валерий Чалый.

Как сообщал портал "Комментарии", в случае проведения выборов в ближайшее время действующий глава государства Владимир Зеленский не смог бы снова стать президентом. Об этом свидетельствуют данные нового социологического исследования компании SOCIS.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то, по данным SOCIS, победителями первого тура стали бы Владимир Зеленский — 21,6% и Валерий Залужный — 20,9%. Опрос показывает, что во втором туре возможных президентских выборов победил бы бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его результат составляет 64%. Действующий президент Владимир Зеленский получил бы на выборах всего 36% избирателей.

Даже если бы Валерий Залужный не баллотировался, Владимир Зеленский все равно проиграл бы на президентских выборах. В таком случае Зеленский во втором туре встретился бы с главой ГУР МО Кириллом Будановым. В гипотетическом голосовании Буданов получил бы 56% голосов, тогда как Зеленский – 44%.