Головна Новини Політика вибори ЦВК закликає українців дистанційно оновити виборчі адреси
ЦВК закликає українців дистанційно оновити виборчі адреси

Реєстрація онлайн та нові виклики: як українцям за кордоном забезпечити собі право голосу

23 березня 2026, 17:19
Недилько Ксения

Центральна виборча комісія звертається до громадян України, які перебувають за межами країни, із закликом заздалегідь подбати про можливість участі в майбутніх виборах. Як зазначила членкиня ЦВК Вікторія Глущенко під час форуму мережі ОПОРА, ключем до реалізації виборчого права є актуалізація даних у Державному реєстрі виборців, яку вже зараз можна пройти в онлайн-режимі.

За словами Глущенко, кількість підготовлених дільниць безпосередньо залежатиме від того, скільки людей заявить про своє місцеперебування. "На нашу думку, найдієвішим заходом для забезпечення виборчого права була би активна реєстрація виборців за кордоном", — наголосила вона, додавши, що від якості комунікації з громадянами залежатиме те, наскільки повно вдасться дотриматися принципу загального виборчого права.

Попри доступність цифрових сервісів, поточні показники активності залишаються критично низькими. Представниця ЦВК констатувала, що кількість українців, які скористалися можливістю змінити адресу, поки що є мізерною. "На жаль, кількість осіб, які би вже це зробили, незначна, це навіть не тисячі. Тому було би добре, щоб виборці уже починали змінювати свою виборчу адресу", — зауважила Глущенко.

Вона також підкреслила, що такі дії громадян допоможуть "не лише Центральній виборчій комісії, а й, в принципі, державі Україна організувати вибори відповідно до міжнародних стандартів".

Водночас у Міністерстві закордонних справ нагадують, що право голосу не обмежене наявністю консульського обліку, який є лише платною адміністративною процедурою. Проте державний секретар МЗС Олександр Карасевич попередив: для повноцінної організації процесу за кордоном знадобиться щонайменше пів року та відповідні законодавчі корективи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна в 2026 році, з ймовірністю, не проводитиме вибори, незважаючи на зовнішній тиск, у тому числі з боку США. Такого висновку дійшли учасники робочої групи з виборчої реформи, повідомляє The Times.

За даними видання, підготовка відповідного законопроекту загальмувалась: ключові питання – безпека голосування та захист від втручання Росії – залишаються невирішеними. Обговорення цих проблем триватиме щонайменше до кінця травня.



