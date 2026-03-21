Чи чекати виборів в Україні у 2026 році: на Заході дали чітку відповідь

Україна в 2026 році, з ймовірністю, не проводитиме вибори, незважаючи на зовнішній тиск, у тому числі з боку США. Такого висновку дійшли учасники робочої групи з виборчої реформи, повідомляє The Times.

За даними видання, підготовка відповідного законопроекту загальмувалась: ключові питання – безпека голосування та захист від втручання Росії – залишаються невирішеними. Обговорення цих проблем триватиме щонайменше до кінця травня.

У робочій групі наголошують: проведення виборів можливе лише після завершення активної фази бойових дій та встановлення чіткої лінії розмежування. Після цього потрібно не менше шести місяців для повноцінної підготовки виборчого процесу. Це автоматично робить проведення президентських виборів цього року нереалістичним.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик наголосив, що навіть технічна готовність системи очікується не раніше кінця весни. При цьому голосування в умовах війни розглядається як украй ризиковане – від загрози ракетних ударів по дільницях до обмежень свободи слова та пересування, які ставлять під сумнів чесність кампанії.

Окремим викликом залишається участь мільйонів громадян: близько шести мільйонів біженців за кордоном, до трьох мільйонів людей на окупованих територіях та майже мільйон військовослужбовців. Організація їхнього голосування без порушення міжнародних стандартів – завдання без прецедентів.

Додаткові суперечки викликає ідея цифрового голосування, проти якої виступає опозиція, побоюючись маніпуляцій та відсутності контролю з боку міжнародних спостерігачів.

Як зазначають джерела, тиск з боку США підштовхнув українську владу до створення робочої групи ще в грудні. Однак у Києві вважають порівняння з виборами часів Громадянської війни у США некоректними, вказуючи на сучасні загрози – від авіаударів до кібератак.

Як практичніший приклад розглядається досвід Польщі, де громадяни голосують за кордоном через заздалегідь організовану систему реєстрації та дільниць поза дипломатичними установами.

Читайте також на порталі "Коментарі" – українська делегація вже у США: з'явилися нові подробиці про переговори.



