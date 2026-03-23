ЦИК призывает украинцев дистанционно обновить избирательные адреса

Центральная избирательная комиссия обращается к находящимся за пределами страны гражданам Украины с призывом заранее позаботиться о возможности участия в предстоящих выборах. Как отметила член ЦИК Виктория Глущенко во время форума сети ОПОРА, ключом к реализации избирательного права является актуализация данных в Государственном реестре избирателей, которую уже сейчас можно пройти в онлайн-режиме.

По словам Глущенко, количество подготовленных участков будет напрямую зависеть от того, сколько людей заявит о своем местонахождении. "По нашему мнению, наиболее действенной мерой для обеспечения избирательного права была бы активная регистрация избирателей за границей", — подчеркнула она, добавив, что от качества коммуникации с гражданами будет зависеть то, насколько полно удастся придерживаться принципа всеобщего избирательного права.

Несмотря на доступность цифровых сервисов, текущие характеристики активности остаются критически низкими. Представитель ЦИК констатировала, что количество украинцев, которые воспользовались возможностью изменить адрес, пока мизерны. "К сожалению, количество лиц, которые уже это сделали, незначительно, это даже не тысячи. Поэтому было бы хорошо, чтобы избиратели уже начинали менять свой избирательный адрес", — сказала Глущенко.

Она также подчеркнула, что такие действия граждан помогут "не только Центральной избирательной комиссии, но и, в принципе, государству Украины организовать выборы в соответствии с международными стандартами".

В то же время, в Министерстве иностранных дел напоминают, что право голоса не ограничено наличием консульского учета, который является лишь платной административной процедурой. Однако государственный секретарь МИД Александр Карасевич предупредил: для полноценной организации процесса за границей понадобится не менее полугода и соответствующие законодательные коррективы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина в 2026 году, с вероятностью, не будет проводить выборы, несмотря на внешнее давление, в том числе со стороны США. К такому выводу пришли участники рабочей группы по избирательной реформе, сообщает The Times.

По данным издания, подготовка соответствующего законопроекта затормозилась: ключевые вопросы – безопасность голосования и защита от вмешательства России – остаются нерешенными. Обсуждение этих проблем будет продолжаться, по меньшей мере, до конца мая.