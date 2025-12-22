logo_ukra

Головна Новини Політика вибори ЦВК вказала на головну складність виборів під час війни
НОВИНИ

ЦВК вказала на головну складність виборів під час війни

В ЦВК натякнули, що наразі беспрецедентна ситуація, адже мільйони українців за кордоном

22 грудня 2025, 14:51
Кількість українських виборців, які можуть взяти участь у голосуванні під час дії воєнного стану, наразі складно точно визначити через мільйони громадян, що перебувають за кордоном або не мають виборчої адреси. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

ЦВК вказала на головну складність виборів під час війни

Вибори в Україні. Фото: з відкритих джерел

Заступник голови ЦВК повідомив, що за даними Державного реєстру виборців загальна кількість виборців перевищує 33 мільйони.

За його словами, ця цифра є загальною кількістю виборців, однак визначити, скільки з них реально зможуть прийняти участь у голосуванні і виявлять бажання, дуже важко.

"За різними даними, тобто Європейського Союзу, уповноваженої ООН в справах біженців, за кордоном перебувають на тих територіях, де ми можемо отримувати інформацію, від 5 до 7,5 мільйонів громадян України" — розповів експерт.

Ще приблизно 1 мільйон 400 тисяч громадян України, за словами Дубовика, не мають виборчої адреси, тобто "не мають офіційної реєстрації в Україні і за кордоном, і ми не знаємо, де вони перебувають".

У ході цього ж ефіру Сергій Дубовик зазначив, що проведення виборів в Україні можливе лише після завершення активної фази війни та за умови внесення відповідних змін до законодавства, яке має враховувати особливості повоєнного періоду. Наразі ключова роль у цьому процесі належить Верховній Раді.

За його словами, в умовах воєнного стану організація виборів є неможливою. Президент України неодноразово наголошував, що першочерговим чинником залишається безпека. Виборчий процес може бути розпочатий лише за наявності мирних умов і належної законодавчої бази.




