ЦИК указал на главную сложность выборов во время войны

Количество украинских избирателей, которые могут принять участие в голосовании во время действия военного положения, сложно точно определить через миллионы граждан, находящихся за границей или не имеющих избирательного адреса. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Замглавы ЦИК сообщил, что по данным Государственного реестра избирателей общее количество избирателей превышает 33 миллиона.

По его словам, эта цифра является общим количеством избирателей, однако определить, сколько из них реально смогут принять участие в голосовании и изъявят желание, очень сложно.

"По разным данным, то есть Европейского Союза, уполномоченного ООН по делам беженцев, за границей находятся на тех территориях, где мы можем получать информацию, от 5 до 7,5 миллионов граждан Украины" — рассказал эксперт.

Еще около 1 миллиона 400 тысяч граждан Украины, по словам Дубовика, не имеют избирательного адреса, то есть "не имеют официальной регистрации в Украине и за рубежом, и мы не знаем, где они находятся".

В ходе этого же эфира Сергей Дубовик отметил, что проведение выборов в Украине возможно только после завершения активной фазы войны и при условии внесения соответствующих изменений в законодательство, которое должно учитывать особенности послевоенного периода. В настоящее время ключевая роль в этом процессе принадлежит Верховной Раде.

По его словам, в условиях военного положения организация выборов невозможна. Президент Украины неоднократно отмечал, что первоочередным фактором остается безопасность. Избирательный процесс может быть начат только при наличии мирных условий и надлежащей законодательной базы.



