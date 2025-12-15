logo

Почему выборы во время войны могут превратиться в фарс: что уже настораживает

Пока без ответа есть ряд вопросов, без ответа на которые непонятно, как можно реально провести демократические выборы.

15 декабря 2025, 12:48
Президент Украины Владимир Зеленский поручил народным депутатам разработать законопроект о возможности проведения выборов во время военного положения. Инициатива не предусматривает подготовку к выборам, а явилась реакцией на заявления Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Однако мало кто может понять, что такое на самом деле выборы во время военного положения и чем это может угрожать. Об этом рассказал политолог Андрей Смолий.

Почему выборы во время войны могут превратиться в фарс: что уже настораживает

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что первый момент на который стоит обратить внимание – это отсутствие реальной конкуренции. Отсутствие настоящих кандидатов и партий. Те, кто захочет баллотироваться, просто не смогут это сделать, ведь сотни тысяч людей у нас на фронте.

По словам политолога, второй немаловажный момент – непропорциональность доступа СМИ.

"Разве можно проводить выборы, когда у нас "Единый Марафон", без конкуренции СМИ?", – задается вопросом Андрей Смолий.

Он добавляет, что люди на фронте проголосовать не смогут. К тому же, миллионы ВПЛ. Проголосовать не смогут по техническим причинам.

"Миллионы людей за границей – проголосовать реально не смогут. Какая работа избирательных комиссий во время тревог? Оставить бюллетени и уходить в укрытие? Или переносить бюллетени в укрытие? На реальную качественную подготовку избирательного процесса уходит месяцев 6. Об этом прямо говорит ЦИК. Есть еще территориальные и местные избирательные комиссии, которые в условиях войны нужно сформировать "с нуля". То есть это какой-то фарс", – отметил эксперт.

Андрей Смолий предполагает, что выборы рискуют превратиться в пропаганду марафона, недоступность голосования и недопуск потенциальных кандидатов или партий. Выборы без выбора.

Читайте на портале "Комментарии" — стало известно, сколько украинцев поддерживают проведение выборов во время войны.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
