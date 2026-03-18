Чи готові українці йти на вибори під час війни: соціологи оновили дані

Переважні більшість, а саме 69% наших співвітчизників вважають, що вибори мають відбутися лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Водночас частка тих, хто допускає голосування після припинення вогню, зменшилася з 23% до 13%. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС на початку березня

Зазначається, що порівняно з груднем 2025 року зросла частка людей, які виступають за проведення виборів тільки після завершення війни – з 59% до 69%.

Натомість зменшилася кількість тих, хто підтримує проведення виборів після припинення вогню та отримання гарантій безпеки – з 23% до 13%.

12% опитаних підтримують думку, що вибори потрібно проводити ще до завершення бойових дій. Упродовж 2025 року цей показник коливався на рівні 10-12%.

Варто зауважити, дослідження тривало з 1 по 8 березня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1003 респонденти у віці від 18 років, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

згідно з результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова, оприлюдненими в агентстві "Інтерфакс-Україна", українське суспільство демонструє жорстку позицію щодо участі певних категорій громадян у майбутніх виборах. Зокрема, "61,6% респондентів відповіли, що проти участі як у загальнонаціональних, так і у місцевих повоєнних виборах громадян, які незаконно виїхали і не повернулися". Підтримують надання їм права голосу лише 24,6% опитаних.

Цікаво, що рівень толерантності до обрання таких осіб у владу дещо зріс: від 12 до 16% українців допускають можливість їхнього балотування, тоді як у 2024 році цей показник коливався в межах 9-11%.



