Большинство украинцев выступают против участия в выборах тех, кто незаконно уехал за границу

Согласно результатам социологического исследования Центра Разумкова, обнародованным в агентстве "Интерфакс-Украина", украинское общество демонстрирует жесткую позицию по участию определенных категорий граждан в предстоящих выборах. В частности, "61,6% респондентов ответили, что против участия как в общенациональных, так и в местных послевоенных выборах незаконно уехавших и не вернувшихся граждан". Поддерживают предоставление им права голоса только 24,6% опрошенных.

Выборы в Украине

Интересно, что уровень толерантности к избранию таких лиц во власть несколько вырос: от 12 до 16% украинцев допускают возможность их баллотирования, в то время как в 2024 году этот показатель колебался в пределах 9–11%.

Что касается других категорий, то мнения разделились почти пополам. От 47 до 50% опрошенных считают, что право голоса должны иметь те, кто:

уклоняется от мобилизации, находясь в Украине;

отказывается от службы из-за религиозных убеждений;

уехал на законных основаниях или проживал в оккупации.

В то же время, "29-30% респондентов заявили, что таких граждан необходимо лишить этого права". Суровее всего относятся к тем, кто уехал легально, но не вернулся — против их участия в выборах выступают 39,7% опрошенных.

Тема выборов становится все более актуальной на фоне обсуждений возможного мирного соглашения в 2026 году. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что готов к проведению волеизъявления при определенных условиях, в частности, если будет "обеспечен режим прекращения огня" на время процесса. Также президент предполагал свое участие во втором сроке, если война на тот момент еще продлится.

