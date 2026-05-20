У середу, 20 травня, радник Офісу президента Михайло Подоляк несподівано заявив, що вибори в Україні можуть відбутися навесні 2027 року, але за умови сталого припинення вогню та системного тиску на РФ. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту наскільки реальний цей сценарій.

Чат-бот Chat GPT вважає, що ймовірність проведення виборів навесні 2027 року становить близько 55%. Це помірно високий показник, але не гарантований сценарій. Якщо до кінця 2026 року бойові дії перейдуть у менш інтенсивну фазу, а Україна отримає стабільні міжнародні гарантії безпеки, влада матиме політичний і юридичний простір для організації кампанії. Але ризик зриву залишається значним через непередбачуваність дій Росії й можливі нові ескалації. Саме безпековий фактор буде головним критерієм, який або відкриє шлях до виборів, або знову відкладе їх на невизначений термін.

Чат-бот Gemini зазначає, що ймовірність проведення виборів саме навесні 2027 року наразі можна оцінити у 40%. Цей сценарій можливий лише за умови заморожування конфлікту або завершення активних бойових дій до осені 2026 року, що дасть необхідні пів року на реформу законодавства. Проте вища ймовірність залишається за зміщенням термінів на пізніший період через тривалу безпекову нестабільність.

Чат-бот Deepseek прогнозує ймовірність проведення виборів навесні 2027 року як низьку, а саме не більше 15-20%. Головна причина: до весни 2027-го малоймовірне досягнення стійкого і тривалого припинення вогню, яке Подоляк називає ключовою передумовою. Без реального перемир’я неможливі ані зміна законодавства, ані безпечне голосування на всій території. "Весна 2027" — це більше сигнал партнерам та суспільству про готовність до діалогу, ніж реалістичний дедлайн. Більш вірогідним виглядає перенесення виборів на кінець 2027 — початок 2028 року за сприятливого збігу військово-політичних обставин.

Чат-бот Grok вважає, що ймовірність проведення виборів саме навесні 2027 року становить близько 35-40%. Це реалістично за умови значного просування у переговорах або на фронті протягом 2026 року, але малоймовірно без фундаментальних зрушень у безпековій ситуації. Більш імовірним виглядає пізніший термін — літо чи осінь 2027-го або навіть 2028 рік, якщо конфлікт затягнеться. Головне — не жертвувати безпекою заради календарних дат. Демократія має повернутися, але лише тоді, коли це не поставить під загрозу виживання держави.

У підсумку оцінки штучного інтелекту різняться, але всі моделі сходяться в одному: ключовою умовою виборів навесні 2027 року залишається безпекова ситуація. Станом на сьогодні найбільш реалістичним виглядає сценарій, за якого питання виборів вирішуватиметься не політичними заявами, а розвитком подій на фронті упродовж 2026 року. Якщо війна перейде у менш активну фазу, то шанс на вибори навесні 2027 року справді зросте. Але у разі нової ескалації та затягування бойових дій виборчий процес буде перенесений щонайменше на кінець 2027 року чи навіть на 2028 рік.

