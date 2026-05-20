Будут ли выборы в Украине весной 2027 года: прогноз озадачил

В среду, 20 мая, советник Офиса президента Михаил Подоляк неожиданно заявил, что выборы в Украине могут состояться весной 2027 года, но при постоянном прекращении огня и системного давления на РФ. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта насколько реален этот сценарий.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что возможность проведения выборов весной 2027 года составляет около 55%. Это умеренно высокий показатель, но не гарантированный сценарий. Если до конца 2026 года боевые действия перейдут в менее интенсивную фазу, а Украина получит стабильные международные гарантии безопасности, у власти будет политическое и юридическое пространство для организации кампании. Но риск срыва остается значительным из-за непредсказуемости действий России и возможных новых эскалаций. Именно фактор безопасности будет главным критерием, который либо откроет путь к выборам, либо снова отложит их на неопределенный срок.

Чат-бот Gemini отмечает, что вероятность проведения выборов именно весной 2027 года можно оценить в 40%. Этот сценарий возможен только при замораживании конфликта или завершении активных боевых действий до осени 2026 года, что даст необходимые полгода на реформу законодательства. Однако более высокая вероятность остается за смещением сроков на более поздний период из-за длительной нестабильности безопасности.

Чат-бот Deepseek прогнозирует вероятность проведения выборов весной 2027 как низкую, а именно не более 15-20%. Главная причина: к весне 2027-го маловероятно достижения стойкого и длительного прекращения огня, которое Подоляк называет ключевой предпосылкой. Без реального перемирия невозможно ни изменение законодательства, ни безопасное голосование на всей территории. "Весна 2027" – это больше сигнал партнерам и обществу о готовности к диалогу, чем реалистичный дедлайн. Более вероятным выглядит перенос выборов на конец 2027 – начало 2028 года при благоприятном стечении военно-политических обстоятельств.

Чат-бот Grok считает, что вероятность проведения выборов именно весной 2027 года составляет около 35-40%. Это реалистично при значительном продвижении в переговорах или на фронте в течение 2026 года, но маловероятно без фундаментальных сдвигов в ситуации безопасности. Более вероятным выглядит более поздний срок — лето или осень 2027-го или даже 2028 год, если конфликт затянется. Главное – не жертвовать безопасностью ради календарных дат. Демократия должна вернуться, но только тогда, когда это не поставит под угрозу выживание государства.

В результате оценки искусственного интеллекта различаются, но все модели сходятся в одном: ключевым условием выборов весной 2027 года остается ситуация с безопасностью. На сегодняшний день наиболее реалистичным выглядит сценарий, по которому вопрос выборов будет решаться не политическими заявлениями, а развитием событий на фронте на протяжении 2026 года. Если война перейдет в менее активную фазу, то шанс на выборы весной 2027 года действительно вырастет. Но в случае новой эскалации и затягивания боевых действий избирательный процесс будет перенесен по меньшей мере на конец 2027-го или даже на 2028 год.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепка Безуглая рассказала о президентстве Зеленского.



