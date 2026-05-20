logo_ukra

BTC/USD

77200

ETH/USD

2131.72

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Безугла про президентство Зеленського: “Він пішов би з ганьбою”
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла про президентство Зеленського: “Він пішов би з ганьбою”

Народна депутатка Безугла розповіла, як повномасштабна війна змінила Зеленського та Україну

20 травня 2026, 18:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

20 травня 2019 року — тоді новообраний президент України Володимир Зеленський склав присягу. Сьогодні пішов 8-й рік президентства Зеленського і народні депутати згадали про цю дату. 

Безугла про президентство Зеленського: “Він пішов би з ганьбою”

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла  також нагадала, що рівно 7 років, як Зеленський став Президентом України. За її словами, якби не було повномасштабного вторгнення, він би пішов із ганьбою.

“Україна перебувала в стані політичної незрілості, коли людину возвеличують, дають їй мандат, а вже наступного дня народ відмовляється від відповідальності й скидає все на обраного, втоплюючи його в багнюці. Обраний не залишається в боргу й скидає на попередників і на народ. Коло саморуйнації сонної пострадянської країни криваво розірвала країна-сусід, яка й собі вирішила, що Україна достатньо ослабла і треба брати зараз”, — зазначила народна депутатка. 

А далі, за словами парламентарки, всіх здивували, здивував він, здивував народ, коло розірвалось. Україна, як зазначила народна депутатка, перестала бути занедбаною країною третього світу Європи, стала боротися за виживання по-справжньому. І він теж, підкреслила Безугла.

“Я не вважаю Зеленського ні генієм, ні дурнем, ні злодієм, ні святим. Він якраз ідеальне дзеркало свого народу та його все ще неповної трансформації у все ще невідомо, що, і невідомо, в які терміни. Істинна демократія. Дика демократія. Вітаю”, — резюмувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами нардепів, ім’я головної проблеми в країні — Володимир Зеленський.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0t2bkpb1gKQLVWxnSrsA3miZPYJayx8qXhetzjEz1djsuWQgH2vMVYevU8Wa75VgTl
Теги:

Новини

Всі новини