Безугла про президентство Зеленського: “Він пішов би з ганьбою”

20 травня 2019 року — тоді новообраний президент України Володимир Зеленський склав присягу. Сьогодні пішов 8-й рік президентства Зеленського і народні депутати згадали про цю дату.

Народна депутатка Мар’яна Безугла також нагадала, що рівно 7 років, як Зеленський став Президентом України. За її словами, якби не було повномасштабного вторгнення, він би пішов із ганьбою.

“Україна перебувала в стані політичної незрілості, коли людину возвеличують, дають їй мандат, а вже наступного дня народ відмовляється від відповідальності й скидає все на обраного, втоплюючи його в багнюці. Обраний не залишається в боргу й скидає на попередників і на народ. Коло саморуйнації сонної пострадянської країни криваво розірвала країна-сусід, яка й собі вирішила, що Україна достатньо ослабла і треба брати зараз”, — зазначила народна депутатка.

А далі, за словами парламентарки, всіх здивували, здивував він, здивував народ, коло розірвалось. Україна, як зазначила народна депутатка, перестала бути занедбаною країною третього світу Європи, стала боротися за виживання по-справжньому. І він теж, підкреслила Безугла.

“Я не вважаю Зеленського ні генієм, ні дурнем, ні злодієм, ні святим. Він якраз ідеальне дзеркало свого народу та його все ще неповної трансформації у все ще невідомо, що, і невідомо, в які терміни. Істинна демократія. Дика демократія. Вітаю”, — резюмувала народна депутатка.

