Безугла про президентство Зеленського: “Він пішов би з ганьбою”

Кречмаровская Наталия
20 травня 2019 року — тоді новообраний президент України Володимир Зеленський склав присягу. Сьогодні пішов 8-й рік президентства Зеленського і народні депутати згадали про цю дату.
Мар'яна Безугла.
Народна депутатка Мар’яна Безугла також нагадала, що рівно 7 років, як Зеленський став Президентом України. За її словами, якби не було повномасштабного вторгнення, він би пішов із ганьбою.
А далі, за словами парламентарки, всіх здивували, здивував він, здивував народ, коло розірвалось. Україна, як зазначила народна депутатка, перестала бути занедбаною країною третього світу Європи, стала боротися за виживання по-справжньому. І він теж, підкреслила Безугла.
