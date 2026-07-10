“Це будуть не вибори, а перепризначення”: в Раді жорстко відреагували на ідеї влади

В Україні знову виникло питання проведення виборів восени. Зазначалося, що навіть президент України Володимир Зеленський проводив зустрічі з потенційними конкурентами на президентський пост. І попри обережні формулювання, у парламенті переконані, що цей сценарій нереалістичний.

Вибори. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що про проведення виборів під час війни говорять не вперше — питання порушували восени 2022 року, навесні 2023-го, потім 2024-го і так постійно. За його словами, по-перше, на сьогодні немає навіть закону, за яким проводились би вибори.

“По-друге, якщо ми говоримо про проведення виборів під час дії воєнного стану, це не вибори, це перепризначення. Тобто президент просто може видати указ РНБО, сказати, що буде далі виконувати функції президента, допоки це не набридне або там не завершиться війна і війна тоді буде вічною. А от якщо серйозно, то це непрацюючий варіант”, — зауважив політик.

Парламентар вказав на грунтовні питання, без вирішення яких неможливо провести вибори. Як то:

- чи зможуть реалізувати своє право обирати та бути обраними військові, які зараз на фронті, адже армія не може піти зі своїх позицій,

- як голосуватимуть українці за кордоном — для цього потрібно відкрити достатню кількість дільниць, до яких зручно буде добиратися,

- хто має проблеми з військово-обліковими документами просто не прийдуть на дільниці, достатньо буде сказати, що там працює ТЦК,

- Росія може порушити домовленості і підняти в небо літаки, під час повітряної тривоги усі мають піти в укриття і вибори таким чином будуть зірвані. Потім ворог може заявити, що взагалі немає легітимної влади, адже вибори не відбулися,

- присутність міжнародних спостерігачів. За словами нардепа, можливо у великі більш безпечні міста вони і прийдуть, однак ближче до фронту — точно ні,

- відсутність відповідного закону.

“Об'єктивна реальність саме така. Сьогодні змін до законодавства, які б дозволили провести вибори під час дій воєнного стану, немає, тому що при зупиненні війни немає такого механізму. Тоді треба або скасовувати воєнний стан, або не проводити вибори. Адже написано чорним по білому, що проведення виборів під час дії воєнного стану заборонено і надзвичайного, в тому числі”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про підготовку до виборів.



