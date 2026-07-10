“Це будуть не вибори, а перепризначення”: в Раді жорстко відреагували на ідеї влади

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Кречмаровская Наталия
В Україні знову виникло питання проведення виборів восени. Зазначалося, що навіть президент України Володимир Зеленський проводив зустрічі з потенційними конкурентами на президентський пост. І попри обережні формулювання, у парламенті переконані, що цей сценарій нереалістичний.
Вибори. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що про проведення виборів під час війни говорять не вперше — питання порушували восени 2022 року, навесні 2023-го, потім 2024-го і так постійно. За його словами, по-перше, на сьогодні немає навіть закону, за яким проводились би вибори.
Парламентар вказав на грунтовні питання, без вирішення яких неможливо провести вибори. Як то:
- чи зможуть реалізувати своє право обирати та бути обраними військові, які зараз на фронті, адже армія не може піти зі своїх позицій,
- як голосуватимуть українці за кордоном — для цього потрібно відкрити достатню кількість дільниць, до яких зручно буде добиратися,
- хто має проблеми з військово-обліковими документами просто не прийдуть на дільниці, достатньо буде сказати, що там працює ТЦК,
- Росія може порушити домовленості і підняти в небо літаки, під час повітряної тривоги усі мають піти в укриття і вибори таким чином будуть зірвані. Потім ворог може заявити, що взагалі немає легітимної влади, адже вибори не відбулися,
- присутність міжнародних спостерігачів. За словами нардепа, можливо у великі більш безпечні міста вони і прийдуть, однак ближче до фронту — точно ні,
- відсутність відповідного закону.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про підготовку до виборів.