"Это будут не выборы, а переназначение": в Раде жестко отреагировали на идеи власти

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Кречмаровская Наталия
В Украине снова возник вопрос проведения выборов осенью. Отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский проводил встречи с потенциальными конкурентами на президентский пост. И, несмотря на осторожные формулировки, в парламенте убеждены, что этот сценарий нереалистичен.
Выборы. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что о проведении выборов во время войны говорят не впервые — вопрос поднимался осенью 2022 года, весной 2023-го, затем 2024-го и так постоянно. По его словам, во-первых, на сегодняшний день нет даже закона, по которому проводились бы выборы.
Парламентарий указал на обстоятельные вопросы, без решения которых невозможно провести выборы. Как то:
- смогут ли реализовать свое право выбирать и быть избранными военные, которые сейчас на фронте, ведь армия не может уйти со своих позиций,
- как будут голосовать украинцы за границей — для этого нужно открыть достаточное количество участков, на которые удобно будет добираться,
- кто имеет проблемы с военно-учетными документами просто не придут на участки, достаточно будет сказать, что там работает ТЦК,
- Россия может нарушить договоренности и поднять в небо самолеты, во время воздушной тревоги все должны уйти в укрытие и выборы таким образом будут сорваны. Затем враг может заявить, что вообще нет легитимных властей, ведь выборы не состоялись,
- присутствие международных наблюдателей. По словам нардепа, возможно в большие более безопасные города они и придут, однако ближе к фронту – точно нет,
- отсутствие соответствующего закона.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о подготовке к выборам.