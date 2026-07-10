"Это будут не выборы, а переназначение": в Раде жестко отреагировали на идеи власти

В Украине снова возник вопрос проведения выборов осенью. Отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский проводил встречи с потенциальными конкурентами на президентский пост. И, несмотря на осторожные формулировки, в парламенте убеждены, что этот сценарий нереалистичен.

Выборы. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что о проведении выборов во время войны говорят не впервые — вопрос поднимался осенью 2022 года, весной 2023-го, затем 2024-го и так постоянно. По его словам, во-первых, на сегодняшний день нет даже закона, по которому проводились бы выборы.

"Во-вторых, если мы говорим о проведении выборов во время действия военного положения, это не выборы, это переназначение. То есть президент просто может издать указ СНБО, сказать, что будет дальше выполнять функции президента, пока это не надоест или там не завершится война и война тогда будет вечной. А вот если серьезно, то это неработающий вариант", — сказал он.

Парламентарий указал на обстоятельные вопросы, без решения которых невозможно провести выборы. Как то:

- смогут ли реализовать свое право выбирать и быть избранными военные, которые сейчас на фронте, ведь армия не может уйти со своих позиций,

- как будут голосовать украинцы за границей — для этого нужно открыть достаточное количество участков, на которые удобно будет добираться,

- кто имеет проблемы с военно-учетными документами просто не придут на участки, достаточно будет сказать, что там работает ТЦК,

- Россия может нарушить договоренности и поднять в небо самолеты, во время воздушной тревоги все должны уйти в укрытие и выборы таким образом будут сорваны. Затем враг может заявить, что вообще нет легитимных властей, ведь выборы не состоялись,

- присутствие международных наблюдателей. По словам нардепа, возможно в большие более безопасные города они и придут, однако ближе к фронту – точно нет,

- отсутствие соответствующего закона.

"Объективная реальность именно такова. Сегодня изменений в законодательство, которые позволили бы провести выборы во время действий военного положения, нет, потому что при остановке войны нет такого механизма. Тогда надо либо отменять военное положение, либо не проводить выборы. Ведь написано черным по белому, что проведение выборов во время действия военного положения запрещено и чрезвычайного, в том числе", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о подготовке к выборам.



