Безпека, військові та 8 млн біженців: Стефанчук назвав умови для проведення майбутніх виборів
Безпека, військові та 8 млн біженців: Стефанчук назвав умови для проведення майбутніх виборів

«Законодавча матриця» вже розробляється: Голова ВР розповів про підготовку до першого повоєнного голосування

24 лютого 2026, 18:43
Найближчим часом у парламенті презентують проєкт закону, що регламентуватиме проведення виборів після завершення війни. Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час виступу на заході YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення.

За словами спікера, над документом працює широке коло фахівців. "Законодавчу матрицю розробляють народні депутати, залучивши до обговорень громадськість, експертів та представників Центральної виборчої комісії", — зазначив він.

Стефанчук наголосив, що проведення демократичного волевиявлення можливе лише за умови гарантування повної безпеки та дотримання міжнародних стандартів. Головна мета — отримати результати, які будуть "прозорими і визнані світом".

Під час підготовки законопроєкту розглядають чотири критично важливі аспекти:

Безпека громадян України, які братимуть участь у голосуванні.

Забезпечення права "голосувати і бути обраним військовослужбовцям".

Організація процесу для 8 млн українців, які наразі перебувають за кордоном.

Обов'язкове залучення іноземних спостерігачів для підтвердження легітимності процесу.

Голова ВР підкреслив, що право бути обраним для захисників України є одним із пріоритетних питань, оскільки саме вони виборюють демократичне майбутнє держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов у інтерв'ю виданню DW висловив категоричну позицію щодо проведення виборів в Україні в умовах війни. На думку очільника міста, політичні процеси зараз несуть критичні ризики для держави.

"Я можу сказати тільки про вибори. Вибори в жодному випадку вони не на часі. Просто вони не на часі", — наголосив Філатов. Свою позицію він аргументував як питаннями безпеки, так і небезпекою "політичного розхитування ситуації".



