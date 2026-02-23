logo_ukra

Мер Дніпра про загрозу російських ІПСО: «Є певна дебілізація людей, коли вони повністю занурені в соцмережі»
commentss НОВИНИ Всі новини

Мер Дніпра про загрозу російських ІПСО: «Є певна дебілізація людей, коли вони повністю занурені в соцмережі»

«Вкидують десятки мільйонів доларів»: Борис Філатов попередив про спроби РФ дестабілізувати Україну через TikTok

23 лютого 2026, 23:01
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міський голова Дніпра Борис Філатов у інтерв'ю виданню DW висловив категоричну позицію щодо проведення виборів в Україні в умовах війни. На думку очільника міста, політичні процеси зараз несуть критичні ризики для держави.

Мер Дніпра про загрозу російських ІПСО: «Є певна дебілізація людей, коли вони повністю занурені в соцмережі»

"Я можу сказати тільки про вибори. Вибори в жодному випадку вони не на часі. Просто вони не на часі", — наголосив Філатов. Свою позицію він аргументував як питаннями безпеки, так і небезпекою "політичного розхитування ситуації".

Мер Дніпра звернув увагу на вразливість суспільства до маніпуляцій у цифровому просторі, згадавши нещодавній досвід інших країн. "Я може так трошки скажу контраверсивні речі, але є певна дебілізація людей, коли вони повністю занурені в соцмережі і ми дивимося, яким чином робиться маніпуляція через соцмережі, особливо навіть через Тік-Ток. Дивіться, румунський досвід, в тому числі вибори в Молдові", — зазначив він.

За словами Бориса Філатова, Росія використовує ці майданчики для масштабних дестабілізаційних кампаній. Він підкреслив, що агресор витрачає величезні ресурси на "ці всі іпсошні операції", через які росіяни "фактично дестабілізують суспільство", вкидуючи у просування дезінформації десятки мільйонів доларів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов опублікував відвертий допис про свої взаємини з представниками центральної влади та точність власних політичних прогнозів. Він зазначив, що має з багатьма керівниками держави "свої, персональні й подекуди вкрай дивні стосунки", які варіюються від довірчих до антагоністичних.



