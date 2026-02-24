В ближайшее время в парламенте будет представлен проект закона, регламентирующий проведение выборов после завершения войны. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время выступления на мероприятии YES Meeting, организованном Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения.

Безопасность, военные и 8 млн беженцев: Стефанчук назвал условия для предстоящих выборов

По словам спикера, над документом работает широкий круг специалистов. "Законодательную матрицу разрабатывают народные депутаты, привлекая к обсуждениям общественность, экспертов и представителей Центральной избирательной комиссии", — отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что проведение демократического волеизъявления возможно только при условии обеспечения полной безопасности и соблюдения международных стандартов. Главная цель – получить результаты, которые будут "прозрачными и признаны миром".

При подготовке законопроекта рассматривают четыре критически важных аспекта:

Безопасность граждан Украины, участвующих в голосовании.

Обеспечение права "голосовать и быть избранным военнослужащим".

Организация процесса для 8 млн украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Обязательно привлечение иностранных наблюдателей для подтверждения легитимности процесса.

Председатель ВР подчеркнул, что право быть избранным для защитников Украины является одним из приоритетных вопросов, поскольку именно они борются за демократическое будущее государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что городской голова Днепра Борис Филатов в интервью изданию DW высказал категоричную позицию по проведению выборов в Украине в условиях войны. По мнению главы города, политические процессы сейчас несут критические риски для государства.

"Я могу сказать только о выборах. Выборы ни в коем случае они не ко времени. Просто они не ко времени", — подчеркнул Филатов. Свою позицию он аргументировал как вопросами безопасности, так и опасностью "политического расшатывания ситуации".