Во время заседания рабочей группы по выборам Давид Арахамия сообщил, что военные, которые будут баллотироваться в президенты, смогут брать отпуск на три месяца для агитации, поэтому организация голосования для них более ясна, чем для парламентских выборов.

Арахамия сообщил, как могут баллотироваться в президенты военные

"С президентом Украины немного легче, насколько мне понятно, двигаться, потому что вопрос, например, участия военных, он будет ограничен, потому что обычно в президентских выборах принимают участие несколько десятков человек, и согласно действующему законодательству, если военный хочет быть кандидатом, он пишет на своего командира заявление об отпуске, чтобы он был в отпуске все три месяца.

Поэтому мне кажется, что здесь с президентом более или менее понятнее, чем с парламентом. Мне кажется, что если будет такая ситуация, что мы сделаем выборы президента и проведем референдум, потом мы учтем уже все ошибки, какие нужно совершить изменения, и уже тогда будем более готовы к закону о выборах в парламент", – заметил глава фракции "Слуга народа".

Народный депутат Украины Максим Бужанский задался логичным вопросом: почему никто не рассматривает проблему выдвижения военных кандидатами на пост президента.