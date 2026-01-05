Зустрічі Зеленського з Єрмаком на Конча-Заспі: до чого готується президент України

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що ключовою проблемою залишається те, що доступ до президента Володимира Зеленського й досі перебуває під контролем керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Зеленський можливо готується до виборів президента

За його словами, Єрмак продовжує мати значний вплив на главу держави, попри всі кадрові ротації. Гончаренко зазначає, що між Зеленським і Єрмаком відновилося активне спілкування, зокрема й неформальне. За його твердженням, Єрмак регулярно відвідує президента, зокрема у Кончі-Заспі, та залишається залученим до вирішення особистих і політичних питань.

Саме це, на думку депутата, пояснює, чому Єрмак і надалі утримує контроль над "вухом" президента, а отже — і над реальними важелями впливу в системі ухвалення рішень.

У ширшому контексті Гончаренко вважає, що всі нинішні кадрові перестановки та перерозподіл ролей у владній вертикалі мають спільну мету. На його переконання, ці процеси свідчать про початок підготовки Володимира Зеленського до виборчої кампанії.

Депутат не виключає, що влада може готуватися до виборів навіть у період дії воєнного стану. Саме цим, за його словами, можна пояснити спроби посилити контроль над ключовими фігурами, змінити баланс впливів та переформатувати управлінську систему.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко висловив сумнів у тому, що Кирило Буданов після кадрових змін справді стане людиною, наближеною до ухвалення рішень президентом.

За його словами, хоча Володимир Зеленський формально і підтягує Буданова ближче до себе, паралельно він обмежує його реальні можливості. У нинішній системі, наголошує Гончаренко, вплив визначається не посадою чи статусом, а лише одним чинником — чи готовий президент тебе слухати і допускати до внутрішнього кола.

