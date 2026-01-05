Встречи Зеленского с Ермаком на Конча-Заспе: к чему готовится президент Украины

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ключевой проблемой остается то, что доступ к президенту Владимиру Зеленскому до сих пор находится под контролем руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Зеленский возможно готовится к выборам президента

По его словам, Ермак продолжает оказывать значительное влияние на главу государства, несмотря на все кадровые ротации. Гончаренко отмечает, что между Зеленским и Ермаком возобновилось активное общение, в том числе и неформальное. По его утверждению, Ермак регулярно посещает президента, в частности в Конче-Заспе, и остается вовлеченным в решение личных и политических вопросов.

Именно это, по мнению депутата, объясняет, почему Ермак и дальше удерживает контроль над "ухом" президента, а значит — и над реальными рычагами влияния в системе принятия решений.

В более широком контексте Гончаренко считает, что все нынешние кадровые перестановки и перераспределение ролей во властной вертикали имеют общую цель. По его мнению, эти процессы свидетельствуют о начале подготовки Владимира Зеленского к избирательной кампании.

Депутат не исключает, что власти могут готовиться к выборам даже в период действия военного положения. Именно этим, по его словам, можно объяснить попытки усилить контроль над ключевыми фигурами, изменить баланс влияний и переформатировать управленческую систему.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко выразил сомнение в том, что Кирилл Буданов после кадровых изменений действительно станет человеком, приближенным к принятию решений президентом.

По его словам, хотя Владимир Зеленский формально и подтягивает Буданова поближе к себе, параллельно он ограничивает его реальные возможности. В нынешней системе, отмечает Гончаренко, влияние определяется не должностью или статусом, а лишь одним фактором — готов ли президент тебя слушать и допускать во внутренний круг.

