Гончаренко розповів, з чим у Буданова можуть виникнути серйозні проблеми

Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко висловив сумнів у тому, що Кирило Буданов після кадрових змін справді стане людиною, наближеною до ухвалення рішень президентом.
Гончаренко про майбутній союз Буданова і Зеленського
За його словами, хоча Володимир Зеленський формально і підтягує Буданова ближче до себе, паралельно він обмежує його реальні можливості. У нинішній системі, наголошує Гончаренко, вплив визначається не посадою чи статусом, а лише одним чинником — чи готовий президент тебе слухати і допускати до внутрішнього кола.
Саме з цим, на думку депутата, у Буданова можуть виникнути серйозні проблеми. Зеленський, вважає Гончаренко, сприймає Буданова не як союзника, а як потенційного конкурента.
А конкурентів, за такою логікою, не впускають у справжнє внутрішнє коло. Їх тримають поряд, але на безпечній дистанції — достатньо близько, щоб контролювати, але недостатньо, щоб вони реально впливали на ухвалення рішень.
Тому, підсумовує Гончаренко, формальна близькість до президента не означає реальної влади, і саме в цьому полягає ключова різниця між посадою та справжнім впливом.