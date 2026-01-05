Гончаренко розповів, з чим у Буданова можуть виникнути серйозні проблеми

Народний депутат Олексій Гончаренко висловив сумнів у тому, що Кирило Буданов після кадрових змін справді стане людиною, наближеною до ухвалення рішень президентом.

Гончаренко про майбутній союз Буданова і Зеленського

За його словами, хоча Володимир Зеленський формально і підтягує Буданова ближче до себе, паралельно він обмежує його реальні можливості. У нинішній системі, наголошує Гончаренко, вплив визначається не посадою чи статусом, а лише одним чинником — чи готовий президент тебе слухати і допускати до внутрішнього кола.

Саме з цим, на думку депутата, у Буданова можуть виникнути серйозні проблеми. Зеленський, вважає Гончаренко, сприймає Буданова не як союзника, а як потенційного конкурента.

А конкурентів, за такою логікою, не впускають у справжнє внутрішнє коло. Їх тримають поряд, але на безпечній дистанції — достатньо близько, щоб контролювати, але недостатньо, щоб вони реально впливали на ухвалення рішень.

Тому, підсумовує Гончаренко, формальна близькість до президента не означає реальної влади, і саме в цьому полягає ключова різниця між посадою та справжнім впливом.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що переведення Кирила Буданова на роботу в Офіс президента не є підвищенням, а радше навпаки — способом обмежити його вплив.

За його словами, Володимир Зеленський традиційно дуже болісно реагує на стрімке зростання суспільної популярності окремих фігур. Це, як зазначає Гончаренко, стосується і керівника СБУ, і очільника ГУР. Президент, на його думку, системно відсуває людей, які стають надто впливовими в публічному просторі.

