Журналіст-розслідувач пояснив, чому Буданов потрібен Офісу Президента
Журналіст-розслідувач пояснив, чому Буданов потрібен Офісу Президента

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов вважає, що бойовий досвід і здатність до спротиву стануть ключовими якостями Кирила Буданова на новій посаді

16 січня 2026, 00:40
Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов висловив переконання, що Кирило Буданов зможе ефективно проявити себе на новій посаді керівника Офісу президента завдяки бойовому досвіду та готовності до жорстких рішень. На його думку, саме така людина потрібна державі в умовах складної ситуації на фронті та внутрішніх викликів.

Журналіст-розслідувач пояснив, чому Буданов потрібен Офісу Президента

Буданов в Офісі Президента

Ніколов зазначив, що призначення людини, здатної чинити спротив, говорити "ні" та брати на себе відповідальність за практичну роботу, є кращим варіантом, ніж формальний управлінський підхід без реального впливу. Він наголосив, що країні потрібні не заспокійливі рішення, а активні дії.

За словами журналіста, новому очільнику Офісу президента доведеться займатися виправленням системних помилок, допущених іншими посадовцями. Йдеться, зокрема, про стратегічні рішення та проблеми у державній комунікації.

Ніколов також висловив сподівання, що зміни під керівництвом Буданова не обмежаться суто кадровими перестановками, а матимуть реальний зміст і вплив на управлінські процеси в державі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає призначення Кирило Буданов на посаду очільника Офісу президента важливим стратегічним кроком. На його думку, ключовим фактором цього рішення стала здатність Буданова до глибокого і багаторівневого планування.
Кулеба наголошує, що інтелектуальний рівень Буданова суттєво вирізняє його серед українських управлінців. Саме вміння мислити наперед, прораховуючи кілька сценаріїв розвитку подій, робить його однією з небагатьох фігур такого масштабу в українській політиці. За словами ексміністра, це кадрове рішення є чітким сигналом для внутрішніх еліт про повернення класичної політики, заснованої на домовленостях, а не на адміністративному тиску чи прямому наказі. Він підкреслює, що це перша серйозна політична домовленість між ключовими центрами влади з 2022 року.



Джерело: https://www.facebook.com/reel/1264941022145314
